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    «Бавария» – самый ненавистный клуб Германии, «Боруссия» Д – самый любимый

    Дортмундская «Боруссия» является самым любимым клубом Германии среди болельщиков. Об этом сообщает статистическая компания Statista, которая провела опрос по этой теме.

    52 процента опрошенных назвали себя болельщиками «Боруссии» или же заявили, что симпатизируют именно этому клубу.

    Самой ненавистной командой стала «Бавария». Ее ненавидят 41 процент респондентов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 11:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 13:34

      Странно что не чего не упомянули про Лейпцег. Комментаторы часто обсасывали мысль что у клуб нет истории и его все ненавидят. По видимому это не совсем так.

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:25

      Ничего удивительного в этом нет. Баварию не любят за их пристрастие к чужим талантам.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 августа 2018, 15:19

      Всё логично. Бавария бренд, вечно самый богатый клуб, который скупает всех кого хочет и всегда задача выиграть чемпионат и не только. Ладно хоть сезонов 5 назад ещё через раз выигрывали чемпионат, а сейчас снова пошла гегемония. По сути Дортмунд, Гензелькирхен и Леверкузен с Гамбургом должны поделить список симпатий, что может показать следующий опрос, а вот Бавария всегда будет нелюбимой. А про ненависть может это издержки перевода и значений слов в немецком.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 августа 2018, 14:15

      Самый предсказуемый чемпионат после Шотландии!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 13:04

      Бавария - это такой себе Реал немецкого помола, короли. А Дортмунд - рубаха-парень. Бавария вечный чемпион, а Дортмунд щедрый, любит дарить очки направо и налево) Бавария скупает все таланты Бундеслиги, а Дортмунд их выращивает. Всё закономерно.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Cules2013 18 августа 2018, 15:00

      Как будто Бавария мало талантов вырастила и воспитала для немецкого футбола. Боруссия по этому показателю и рядом не стоит. За последние годы на счету Дортмунда только Гетце и Ройс. Ну ещё Гросскройца со Шмельцером можно неплохими игроками назвать из воспитанников. В Баварии воспитали Мюллера, Лама, Кросса, Хуммельса, Швайнштайгера, Троховски, Бадштубера. Я уж не говорю о игроках чуть более далекого прошлого, которые стали легендами мирового футбола.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Viper for CSKA 18 августа 2018, 15:23

      Особенно Мюллер, это не тот ли парень который пришёл из очень низшей лиги. Тут именно о тех кто в землях Рура родился, их больше, чем на баварских угодьях. А сколько они человек из Леверкузена упёрли, так что молчали бы болелы Баварии о хорошей клубной академии. Нойер прям блин воспитанник, а свои вратари не пробиваются, только в случае травм.

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      Viper for CSKA > alexis02lion 18 августа 2018, 15:54

      Если уж о землях Рура, то Шальке больше талантов Германии дал, чем хвалебная Дортмундская академия. И речь не шла о географической принадлежности игроков, лишь о клубах, воспитавших футболистов. А уж про Мюллера лучше помолчал бы. Он родился в городе Вальхайм . И это к твоему сведению баварская земля.

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      Viper for CSKA > alexis02lion 18 августа 2018, 15:57

      А сколько игроков переходило из Байера - проблемы Неверкузена, а не баварской академии. Можно подумать, что Дортмунд игроков не покупает, а только воспитывает. Вайгль, Хуммельс, Бендер, Филлип, Вайденфеллер - сплошь воспитанники.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Viper for CSKA 18 августа 2018, 16:21

      И фарм клуб Баварии как и все клубы там находящиеся. Академии у всех хорошие, турков много везде и поляков в клубах. Главное сейчас не игроков, а тренеров даёт бундеслига, молодых и перспективных, а у кого больше или меньше талантливых воспитанников сейчас отходит на второй план.

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      alexis02lion > Viper for CSKA 18 августа 2018, 16:24

      Невер ни Невер, а вот по части воспитания игроков самое лучшее место или тех у кого карьера не идёт. Видаль, Чичарито, Сон, Лено, тут ещё можно кучу звёзд футбола 90-ых написать, а аспириновые всё продолжают брать и делать более качественными любых игроков, а то что Милан чуть не загубил Чалханоглу это вопрос уже к их руководству.

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      Viper for CSKA > alexis02lion 18 августа 2018, 16:30

      А с этим никто и не спорит. В Байере великолепно работают с игроками, но это не значит, что у Баварии академия хуже. Немецких чемпионов мира Бавария в любом случае воспитала больше. Сама по себе академия в Байере неидеальна. Баллак, Лено, Брандт и многие другие , к примеру, не их воспитанники. А насчёт фарм клубов, всё топ клубы покупают игроков из команд поменьше. Тот же Юве, Лион в лучшие годы, Реал. Бавария переживала и сложные времена, но всегда выходила обратно в топ. В том числе благодаря классным воспитанникам.

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      Viper for CSKA > alexis02lion 18 августа 2018, 16:37

      По поводу турков, поляков итд немного несправедливо. Нельзя сказать, что благодаря им академии так хорошо работают. Талантливых этнических немцев значительно больше.
      А яркие тренеры теперь появляются с завидной регулярностью. Это ,видимо, часть немецкого плана подготовки. И они несомненно важны, но игроки важны в равной степени.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 августа 2018, 12:50

      Может быть самая не любимая, ненавидеть то её за, что?!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 августа 2018, 12:45

      Интересно, Лейпциг стал чуточку любимее, похоже. Ну а богатых и знаменитых, то есть Баварию, никто не любит, кроме них самих. Боруссия, думаю, несмотря на свою популярность, не сможет ещё долго навязать Баварии борьбу. Слишком много просчётов в исполнении менеджмента. В долгую больше шансов у РБ, а в единичном сезоне - у Шальке Тедеско.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 августа 2018, 12:19

      Ничего удивительного. Бавария - самый богатый клуб в Германии с большим отрывом от других, и в десятке богатейших клубов планеты. Естественно, что богатых всегда ненавидят. И доходность выше, и трансферы лучше, и конкурентов ослабляют и т.п. Я думаю проведи аналогичный опрос в России - в топе окажется Зенит.

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      Рейтинг: +630

      garet12222 > Lester84 18 августа 2018, 12:26

      скорее спартак

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > garet12222 18 августа 2018, 12:34

      Нет, к моему сожалению, все-таки Зенит, поскольку бюджет Зенита выше на 20%. В Испании то же самое, когда по бюджету вперед вырывается Реал, самым ненаидимым становится он, а когда Барса - то она. Но это не мешает испанцам из какой-нибудь Акоруньи топить за Барселону в спортбаре, когда каталонцы играют в еврокубках. И не дай вам бог кому-нибудь при этом намекнуть что 3 дня назад когда та же самая команда играла у вас с Депортиво, вы от ненависти к ней аж зубами скрежетали. Лично меня спасли тогда только быстрые (в те времена) ноги и малое количество выпитого. Так что вся эта ненависть в нормальных странах на международные матчи ненавидимых команд ни в коей мере не распространяется.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Вомбат 18 августа 2018, 14:52

      У принципиальных соперников ненависть на еврокубки распространяется, еще как, особенно между Реалом и Барсой. Да и у нас тоже, хотя и не так массово. Насчет Зенита не согласен, потому что у них нет принципиальных соперников из своего города, это раз, и не провоцирует народ обсерами в квалификации еврокубков - два.

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 18 августа 2018, 12:12

      отношение к Баварии не удивляет нисколько.из года год Мюнхен скупает лучших в Германии под свои знамена.кому это может понравится?!стадион в Дортмунде один из самых посещаемых в Европе.болеть там умеют на славу.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 18 августа 2018, 12:10

      надеюсь в этом году Дортмунд навяжет борьбу Баварии

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