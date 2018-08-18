«Бавария» – самый ненавистный клуб Германии, «Боруссия» Д – самый любимый

Дортмундская «Боруссия» является самым любимым клубом Германии среди болельщиков. Об этом сообщает статистическая компания Statista, которая провела опрос по этой теме.

52 процента опрошенных назвали себя болельщиками «Боруссии» или же заявили, что симпатизируют именно этому клубу.

Самой ненавистной командой стала «Бавария». Ее ненавидят 41 процент респондентов.