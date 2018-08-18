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    Шнур: «Зенит» – лучшая команда в мире. В матче с минским «Динамо» был триумф»

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче Лиги Европы с минским «Динамо».

    В первой игре с белорусской командой петербуржцы уступили 0:4, а в ответной победили со счетом 8:1.

    «Да, это был триумф! Да, «Зенит» — лучшая команда в мире! И мы все еще покажем!» — сказал Шнуров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.08.2018 07:12
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 августа 2018, 00:18

      Смешно.)))
      Если для Зенита триумф - это обыграть Минское Динамо, то куда катится РФПЛ???
      По-сути - Зенит был обязан выносить Динамо Мн ещё в первом матче, а уж когда жареный петух клюнул куда надо, Зенит на мастерстве должен был вынести Динамо без доп. времени.
      Это не триумф - это исправление ошибки.

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:51

      С ним можно согласится только на половину.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 августа 2018, 21:44

      чисто повезло, на 115 минуте результат с непонятного пенальти полу Чили, до 115 минуты проходила Динама

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 августа 2018, 16:01

      А как же насчет того, что " тебе все по..., ты сделан из из МЯСА"!???

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 18 августа 2018, 15:36

      Оба матча были триумфальными,не скромничай!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      momentofox 18 августа 2018, 11:47

      В Беларуси на форумах во всю спорят об этом матче.Некоторые называют его "странным" со стороны нескольких игроков "Динамо".

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 18 августа 2018, 10:45

      ну патриот наш матершинник оказывается и еще какой))) ждем совместную фоточку в обнимку с Дзюбой...для подтверждения своих слов так сказать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 18 августа 2018, 10:36

      Проиграть на выезде 147 команде в рейтинге уефа, выйграть дома и петь себе диферамбы. Так себе пиарчик )))

      6
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      Рейтинг: +706

      111ax 18 августа 2018, 10:28

      лолита

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 18 августа 2018, 10:04

      жалкое зрелище! фальшивый рокер решил поднять прайса за счёт зенита

      13
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Diter Bolen 18 августа 2018, 10:38

      да при том что эта коммерческая рожа не гнушается ни чем ли жбы лишний раз свою харю где то засветить. так же как и тут - петя

      11
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