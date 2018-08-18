Шнур: «Зенит» – лучшая команда в мире. В матче с минским «Динамо» был триумф»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче Лиги Европы с минским «Динамо».

В первой игре с белорусской командой петербуржцы уступили 0:4, а в ответной победили со счетом 8:1.

«Да, это был триумф! Да, «Зенит» — лучшая команда в мире! И мы все еще покажем!» — сказал Шнуров.