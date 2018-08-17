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  • Голы Поповича, Сутормина и Чуканова помогли «Оренбургу» победить в Дагестане

Голы Поповича, Сутормина и Чуканова помогли «Оренбургу» победить в Дагестане

17 августа 2018, 21:39
5

Завершился матч четвертого тура РПЛ между «Анжи» и «Оренбургом» (1:3). Представляем вашему вниманию все голы встречи.

1:0 – Новосельцев, 12

Анжи – Оренбург. 1:0. Иван Новосельцев, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:1 – Попович, 69 (с пенальти)

Анжи – Оренбург. 1:1. Денис Попович (пенальти), Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:2 – Сутормин, 77

Анжи – Оренбург. 1:2. Алексей Сутормин, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:3 – Чуканов, 83

Анжи – Оренбург. 1:3. Андрей Чуканов, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Анжи Оренбург Сутормин Алексей Чуканов Андреа Попович Денис
Комментарии (5)
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a-rakhmatov
1534531394
Оренбург резво начал чемпионат России...удачи клубу!
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BAIv
1534532502
Оренбург на сегодня первый в таблице. с Победой!
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deinego77@yandex.ru
1534538982
Красавцы молодцы ребята давайте !!!!! Новочек за вас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Deniskl
1534563220
Чуканов - Красава!
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OfaZavr
1534578715
Чуканов молодца, если так продолжит то интерес от серьезных клубов не заставит себя ждать)
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