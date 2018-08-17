Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голы Поповича, Сутормина и Чуканова помогли «Оренбургу» победить в Дагестане

    Завершился матч четвертого тура РПЛ между «Анжи» и «Оренбургом» (1:3). Представляем вашему вниманию все голы встречи.

    1:0 – Новосельцев, 12

    Анжи – Оренбург. 1:0. Иван Новосельцев, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    1:1 – Попович, 69 (с пенальти)

    Анжи – Оренбург. 1:1. Денис Попович (пенальти), Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    1:2 – Сутормин, 77

    Анжи – Оренбург. 1:2. Алексей Сутормин, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    1:3 – Чуканов, 83

    Анжи – Оренбург. 1:3. Андрей Чуканов, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:51

      Чуканов молодца, если так продолжит то интерес от серьезных клубов не заставит себя ждать)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 18 августа 2018, 06:33

      Чуканов - Красава!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 августа 2018, 23:49

      Красавцы молодцы ребята давайте !!!!! Новочек за вас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 августа 2018, 22:01

      Оренбург на сегодня первый в таблице.
      с Победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 21:43

      Оренбург резво начал чемпионат России...удачи клубу!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11