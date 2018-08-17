Голы Поповича, Сутормина и Чуканова помогли «Оренбургу» победить в Дагестане

Завершился матч четвертого тура РПЛ между «Анжи» и «Оренбургом» (1:3). Представляем вашему вниманию все голы встречи.

1:0 – Новосельцев, 12

Анжи – Оренбург. 1:0. Иван Новосельцев, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:1 – Попович, 69 (с пенальти)

Анжи – Оренбург. 1:1. Денис Попович (пенальти), Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:2 – Сутормин, 77

Анжи – Оренбург. 1:2. Алексей Сутормин, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

1:3 – Чуканов, 83

Анжи – Оренбург. 1:3. Андрей Чуканов, Российская Премьер-Лига, 4 тур 17.08.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.