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    «Монако» представит Головина 20 августа

    «Монако» проведет презентацию полузащитника Александра Головина в понедельник, 20 августа.

    Мероприятие состоится в отеле Hermitage и начнется в 12:00 по московскому времени. Его участниками станут вице-президент клуба Вадим Васильев и остальные новички монегасков.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в конце июля, заключив контракт сроком на пять лет. По информации СМИ, французский клуб заплатил за 22-летнего россиянина около 30 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    17.08.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 14:12

      «Монако» объявил???
      Бедный Головин!
      Купить, купили, но до сих пор не презентовали!
      Начались хождения по мукам, а тут и травма некстати подвернулась и смазала успешное начало в новом клубе.
      Но мы желаем Александру крепкого здоровья и больших футбольных успехов.
      Желаем ему восстановиться и показывать яркую игру с голами и финтами.
      Футболист он ТАЛАНТЛИВЫЙ и мы ВЕРИМ, что Александр сможет заиграть в новом клубе.
      Вперёд Александр.
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2018, 13:22

      А.Говину желаю здоровья, успехов и удачи. У тебя всё впереди, Саша и
      не забывай Россию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Леший88 17 августа 2018, 13:16

      Надеюсь, уже без костылей будет

      2
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