«Монако» представит Головина 20 августа

«Монако» объявил???
Бедный Головин!
Купить, купили, но до сих пор не презентовали!
Начались хождения по мукам, а тут и травма некстати подвернулась и смазала успешное начало в новом клубе.
Но мы желаем Александру крепкого здоровья и больших футбольных успехов.
Желаем ему восстановиться и показывать яркую игру с голами и финтами.
Футболист он ТАЛАНТЛИВЫЙ и мы ВЕРИМ, что Александр сможет заиграть в новом клубе.
Вперёд Александр.
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
«Монако» проведет презентацию полузащитника Александра Головина в понедельник, 20 августа.
Мероприятие состоится в отеле Hermitage и начнется в 12:00 по московскому времени. Его участниками станут вице-президент клуба Вадим Васильев и остальные новички монегасков.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в конце июля, заключив контракт сроком на пять лет. По информации СМИ, французский клуб заплатил за 22-летнего россиянина около 30 миллионов евро.