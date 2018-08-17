«Монако» представит Головина 20 августа

«Монако» проведет презентацию полузащитника Александра Головина в понедельник, 20 августа.

Мероприятие состоится в отеле Hermitage и начнется в 12:00 по московскому времени. Его участниками станут вице-президент клуба Вадим Васильев и остальные новички монегасков.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в конце июля, заключив контракт сроком на пять лет. По информации СМИ, французский клуб заплатил за 22-летнего россиянина около 30 миллионов евро.