«Краснодар» набрал одно очко в шести последних играх со «Спартаком» в РПЛ. В последний раз кубанцы побеждали в марте 2015 года

В субботу «Краснодар» в четвертом туре РПЛ примет «Спартак».

Краснодарцы не могут обыграть москвичей в Премьер-лиге на протяжении шести матчей. В этих играх «быки» набрали всего одно очко.

В последний раз «Краснодар» побеждал красно-белых в чемпионате России 8 марта 2015 года (3:1).

Всего команды провели в РПЛ 14 встреч. «Спартак» победил в 10 из них. Еще один матч завершился вничью.

Игра «Краснодар» – «Спартак» состоится 18 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.