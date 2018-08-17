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  • «Краснодар» набрал одно очко в шести последних играх со «Спартаком» в РПЛ. В последний раз кубанцы побеждали в марте 2015 года

«Краснодар» набрал одно очко в шести последних играх со «Спартаком» в РПЛ. В последний раз кубанцы побеждали в марте 2015 года

17 августа 2018, 12:25
8

В субботу «Краснодар» в четвертом туре РПЛ примет «Спартак».

Краснодарцы не могут обыграть москвичей в Премьер-лиге на протяжении шести матчей. В этих играх «быки» набрали всего одно очко.

В последний раз «Краснодар» побеждал красно-белых в чемпионате России 8 марта 2015 года (3:1).

Всего команды провели в РПЛ 14 встреч. «Спартак» победил в 10 из них. Еще один матч завершился вничью.

Игра «Краснодар» – «Спартак» состоится 18 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (8)
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РМЗ
1534500286
Писаки запомните. Краснодар это не Кубанцы. .! Это просто краснодар и не чего большего.
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Krasnodar 123
1534501863
А в 2014 году какой счет был?
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Вальдемар IV
1534504155
с тех пор стали лапочкина назначать
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amazonaws
1534504897
Желаем Краснодару ПОБЕДИТЬ! Если будет честное судейство, то Спартак ПРОИГРАЕТ. Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей, а в Европе такие судейские финты Федуна НЕ ПРОХОДЯТ! Спартак впал в безголевую полосу. А два гола в чемпионате забиты с помощью подарка вратаря и судьи Левникова. Он стал автором двух скандальных удалений, которые помогли Спартаку забить играя в большинстве. Глушаков признался, что если бы Левников не удалил, то Спартак не забил бы. Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса. Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Вот и Анжи засудили. Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Он поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ! Не впервой. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Егоров ничем не отличается от Будогосского. Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ. Половину судей надо отстранять и назначать новых. Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет. Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов. Им нет конца.
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Retiremen_VMF
1534518145
Не знаю, что должно случится для изменения списка 5 первых мест. Команды не являются принципиальными соперниками и проигрыш не расстроит до мозга костей. Будет открытый футбол. 4 команды в чемпионате играют так. Будет интересно, но жарко к сожалению. Давит 35 и не отпускает....
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OfaZavr
1534518713
ну надеюсь и в этот раз традиция в пользу Спартака продолжиться)
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Razvedchik - sniper
1534576177
Ну ничего, сегодня победим.
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