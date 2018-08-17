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    «Краснодар» набрал одно очко в шести последних играх со «Спартаком» в РПЛ. В последний раз кубанцы побеждали в марте 2015 года

    В субботу «Краснодар» в четвертом туре РПЛ примет «Спартак».

    Краснодарцы не могут обыграть москвичей в Премьер-лиге на протяжении шести матчей. В этих играх «быки» набрали всего одно очко.

    В последний раз «Краснодар» побеждал красно-белых в чемпионате России 8 марта 2015 года (3:1).

    Всего команды провели в РПЛ 14 встреч. «Спартак» победил в 10 из них. Еще один матч завершился вничью.

    Игра «Краснодар» – «Спартак» состоится 18 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 12:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 18 августа 2018, 10:09

      Ну ничего, сегодня победим.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 18:11

      ну надеюсь и в этот раз традиция в пользу Спартака продолжиться)

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 17 августа 2018, 18:02

      Не знаю, что должно случится для изменения списка 5 первых мест. Команды не являются принципиальными соперниками и проигрыш не расстроит до мозга костей. Будет открытый футбол. 4 команды в чемпионате играют так. Будет интересно, но жарко к сожалению. Давит 35 и не отпускает....

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 14:21

      Желаем Краснодару ПОБЕДИТЬ!

      Если будет честное судейство, то Спартак ПРОИГРАЕТ.
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей, а в Европе такие судейские финты Федуна НЕ ПРОХОДЯТ!
      Спартак впал в безголевую полосу.
      А два гола в чемпионате забиты с помощью подарка вратаря и судьи Левникова.
      Он стал автором двух скандальных удалений, которые помогли Спартаку забить играя в большинстве.
      Глушаков признался, что если бы Левников не удалил, то Спартак не забил бы.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.
      Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса.
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Вот и Анжи засудили.

      Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Он поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ!
      Не впервой.
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Егоров ничем не отличается от Будогосского.
      Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ.
      Половину судей надо отстранять и назначать новых.
      Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет.
      Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов.
      Им нет конца.

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 17 августа 2018, 14:09

      с тех пор стали лапочкина назначать

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 августа 2018, 13:31

      А в 2014 году какой счет был?

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 августа 2018, 13:04

      Писаки запомните. Краснодар это не Кубанцы. .! Это просто краснодар и не чего большего.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > altair2004 17 августа 2018, 21:58

      Нет смысла вступать в спор и мериться писюнами. Нет понятия ошибки, если я так написал , я это сделал сознательно. Так же я сознательно пишу некоторые слова и фразы не так как положено. Не надо писать , что краснодар - это Кубанцы. Есть душа а есть чья то игрушка ( марионетка). Нет в этом не чего плохого, а даже хорошо . Но не надо подменять, как это сделали христяне с язычниками.

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