«Реал» подаст жалобу на «Интер» из-за переговоров с Модричем

«Реал» намерен подать жалобу на «Интер» из-за переговоров итальянского клуба с полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Cadena Ser.

Руководство «Реала» недовольно тем, что «Интер» вступил в переговоры с игроком, у которого действует контракт. Президент мадридцев Флорентино Перес готов подать жалобу в ФИФА, несмотря на хорошие отношения между клубами.

La Gazzetta dello Sport: сегодня пройдет финальная встреча Модрича и Переса. Игрок попросит о трансфере в «Интер»