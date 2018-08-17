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    «Реал» подаст жалобу на «Интер» из-за переговоров с Модричем

    «Реал» намерен подать жалобу на «Интер» из-за переговоров итальянского клуба с полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Cadena Ser.

    Руководство «Реала» недовольно тем, что «Интер» вступил в переговоры с игроком, у которого действует контракт. Президент мадридцев Флорентино Перес готов подать жалобу в ФИФА, несмотря на хорошие отношения между клубами.

    La Gazzetta dello Sport: сегодня пройдет финальная встреча Модрича и Переса. Игрок попросит о трансфере в «Интер»

    Источник: Cadena SER

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    17.08.2018 02:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      Лошак 17 августа 2018, 09:25

      Реал ссыт? Ужас... Барсюкам *** на рыло.

      1
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 17 августа 2018, 08:55

      еще и жалуйтесь на Мадрид Отлетико пед ики

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 августа 2018, 05:31

      Челси надо подать жалобу из-за переговоров с Азаром и Куртуа на Реал.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > iBragim2102 17 августа 2018, 10:43

      и точно, сами то как скоты поступили особенно когда сманивали Куртуа...он тоже свинка еще та (даже похож)

      1
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