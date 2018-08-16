Cимеоне – о победе в Суперкубке УЕФА: «Счастливы этому достижению. Работать, чтобы продолжать расти вместе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (4:2, д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Чемпионы Суперкубка Европы. Счастливы этому достижению. Работать, чтобы продолжать расти вместе», – написал Симеоне в инстаграме.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды победили в Лиге Европы и два раза завоевали Суперкубок УЕФА.