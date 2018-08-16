Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Cимеоне – о победе в Суперкубке УЕФА: «Счастливы этому достижению. Работать, чтобы продолжать расти вместе»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (4:2, д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

    «Чемпионы Суперкубка Европы. Счастливы этому достижению. Работать, чтобы продолжать расти вместе», – написал Симеоне в инстаграме.

    Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды победили в Лиге Европы и два раза завоевали Суперкубок УЕФА.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11