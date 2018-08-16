Михел: «Надеюсь, ПАОК оформит сделку по Вернблуму до конца недели»

Спортивный директор ПАОКа Любош Михел рассказал о трудностях завершения трансфера экс-футболиста ЦСКА Понтуса Вернблума. Греки планируют оформить его до конца этой недели.

«Дойти до конца с таким трансфером очень непросто. Надеюсь, все будет хорошо и нам удастся завершить сделку до конца этой недели», – сказал Михел.

Ранее сообщалось, что Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОКом. По нему он станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.