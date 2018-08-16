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    Михел: «Надеюсь, ПАОК оформит сделку по Вернблуму до конца недели»

    Спортивный директор ПАОКа Любош Михел рассказал о трудностях завершения трансфера экс-футболиста ЦСКА Понтуса Вернблума. Греки планируют оформить его до конца этой недели.

    «Дойти до конца с таким трансфером очень непросто. Надеюсь, все будет хорошо и нам удастся завершить сделку до конца этой недели», – сказал Михел.

    Ранее сообщалось, что Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОКом. По нему он станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

    Источник: Известия

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    16.08.2018 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 августа 2018, 14:02

      Вернблум потянет время. Когда ПАОК вылетит из ЛЧ, Вернблум подпишет контракт с ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 августа 2018, 10:06

      Михел был неплохим рефом.
      Спасибо ему за неиспорченный матч Россия - Голландия в 2008).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 августа 2018, 08:59

      Это как Нинка скажет...

      3
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