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    Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОКом

    ПАОК продвинулся в вопросе перехода полузащитника Понтуса Вернблума.

    «Экс-полузащитник ЦСКА дал согласие на переход в ПАОК и в ближайшее время прибудет в Салоники. Это значит, что 32-летний швед поставил подпись в предварительном соглашении с греческим клубом, который был выслан ему на днях. Это было сделано специально в качестве подстраховки после того, как переход Вернблума затянулся на пару недель», – сообщил источник.

    Швед расторгнул контракт с московским клубом 1 июля после шести лет выступлений. В составе армейцев 32-летний футболист трижды выиграл чемпионат России, дважды – Суперкубок страны, один раз – Кубок.

    Напомним, вчера греческий клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0; 3:2 по сумме) и оформил выход в следующий раунд квалификации ЛЧ-2018/19.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 12:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 14:36

      Для последующих игр ПАОКа, Вернблум, большая помощь.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 августа 2018, 12:58

      Вернблум мужик, играл прям так что надо!

      5
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Всем привет, я тут время 15 августа 2018, 17:26

      При всём уважение к Цска , Вернблун и Шемберас самые отвратные игроки которые играли за этот клуб по крайней мере за последние лет двадцать точно ,чисто моё мнение! очень грубо играли и гадко!
      Рахимич тоже жёстко играл ну не как выше перечисленные.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > h3LL1k 16 августа 2018, 08:39

      Это Ваше мнение, я же ценю его как цепкого и неуступчивого игрока с мужским характером! Шемберас при всём уважении к нему на голову слабее Вернблума если не на 2 и сравнивать их можно только по уровню жёсткости, где Вернблум тоже впереди, но плохо это только для соперников!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2018, 12:42

      зря конечно ЦСКА не удержало, вот кому кому, а ему большую ЗП платить можно было.
      Опять же ЦСКА в ЛЧ, а там бы один выигранный матч ему и на ЗП хватило, а с ним выиграть матч было бы явно шансов больше.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FanatSerj 15 августа 2018, 14:34

      Наверно не получилось, а ПФК ЦСКА очень хотел его оставить
      в своем клубе и думаю дело не в деньгах.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 15 августа 2018, 19:07

      во всём виноваты бабы

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