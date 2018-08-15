Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОКом

ПАОК продвинулся в вопросе перехода полузащитника Понтуса Вернблума.

«Экс-полузащитник ЦСКА дал согласие на переход в ПАОК и в ближайшее время прибудет в Салоники. Это значит, что 32-летний швед поставил подпись в предварительном соглашении с греческим клубом, который был выслан ему на днях. Это было сделано специально в качестве подстраховки после того, как переход Вернблума затянулся на пару недель», – сообщил источник.

Швед расторгнул контракт с московским клубом 1 июля после шести лет выступлений. В составе армейцев 32-летний футболист трижды выиграл чемпионат России, дважды – Суперкубок страны, один раз – Кубок.

Напомним, вчера греческий клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0; 3:2 по сумме) и оформил выход в следующий раунд квалификации ЛЧ-2018/19.