УЕФА начал разбирательство по нарушению Адриано в игре с ПАОКом

Почему УЕФА не реагировало когда избивали наших журналистов и светили лазерной указкой в лицо Промоесу ? Ответов нет.
Ответов и не будет.
Ответ прост: Потому что !
УЕФА проявил заинтересованность в удалении форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Организация открыла дело по эпизоду.
Союз оценит действия бразильца и при необходимости выпишет ему дисквалификацию. Спартаковцы примут участие в группе Лиги Европы.
«Спартак» оштрафует Адриано.