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    УЕФА начал разбирательство по нарушению Адриано в игре с ПАОКом

    УЕФА проявил заинтересованность в удалении форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Организация открыла дело по эпизоду.

    Союз оценит действия бразильца и при необходимости выпишет ему дисквалификацию. Спартаковцы примут участие в группе Лиги Европы.

    «Спартак» оштрафует Адриано.

    Источник: УЕФА

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    15.08.2018 19:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 августа 2018, 23:36

      Почему УЕФА не реагировало когда избивали наших журналистов и светили лазерной указкой в лицо Промоесу ? Ответов нет.
      Ответов и не будет.
      Ответ прост: Потому что !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:38

      Скорей всего накажут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 15 августа 2018, 20:37

      Му.ак ... Подвёл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 августа 2018, 19:53

      Выпишут ему наказание однозначно и правильно сделают. Очень подлый игрок. И команду сильно подвел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 августа 2018, 19:26

      не было никакого удаления

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 августа 2018, 19:22

      Накажут, а за то, что журналистов побили, не накажут. Сплошная справедливость.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 19:15

      ну вот еще и тут накажут, со всех сторон одни наказания для Луиса. но виноват конечно же сам в этом.

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