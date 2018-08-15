УЕФА начал разбирательство по нарушению Адриано в игре с ПАОКом

УЕФА проявил заинтересованность в удалении форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Организация открыла дело по эпизоду.

Союз оценит действия бразильца и при необходимости выпишет ему дисквалификацию. Спартаковцы примут участие в группе Лиги Европы.

«Спартак» оштрафует Адриано.