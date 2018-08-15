Сарри отменил диету в «Челси» и разрешил игрокам перед матчем ночевать дома

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри отменил правила о строгой диете. Они были введены его предшественником Антонио Конте.

Сарри настоял на увеличении количества продуктов, доступных футболистам, особенно во время работы на базе и в отелях перед выездными матчами.

Еще одно новшество, которое ввел итальянец – разрешение футболистам проводить ночь перед игрой дома, а не в отеле с командой как это было раньше. Игроки теперь могут присоединяться к команде в день матча.