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    Сарри отменил диету в «Челси» и разрешил игрокам перед матчем ночевать дома

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри отменил правила о строгой диете. Они были введены его предшественником Антонио Конте.

    Сарри настоял на увеличении количества продуктов, доступных футболистам, особенно во время работы на базе и в отелях перед выездными матчами.

    Еще одно новшество, которое ввел итальянец – разрешение футболистам проводить ночь перед игрой дома, а не в отеле с командой как это было раньше. Игроки теперь могут присоединяться к команде в день матча.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.08.2018 11:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 августа 2018, 10:21

      Прелюбодение и чревоугодие) Сейчас вялые пузаны ему АПЛ принесут)

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:50

      Посмотрим как это скажется на команде.

      3
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 августа 2018, 15:48

      С такими темпами скоро курить вместе с Сарри начнут на скамейке!

      2
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      Рейтинг: +16

      inpainty2 15 августа 2018, 12:58

      теперь можно пожрать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 12:35

      ну посмотрим как эти нововведения отразятся на команде)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 12:13

      после секса будут выжитыми как лимоны

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 11:40

      После "ночной диеты" перед игрой они будут никакими...

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