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    «Лестер» повысит зарплату Магуайра в новом контракте до 75 тысяч в неделю

    Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр близок к продлению действующего контракта с клубом.

    25-летний футболист этим летом входил в интересы «Манчестер Юнайтед». Трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, «Лестер» подготовил для него улучшенный контракт.

    По условиям нового соглашения недельный оклад Магуайра вырастет до 75 тысяч фунтов стерлингов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.08.2018 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 11:37

      Из ЦЗ он мне больше всех своей игрой понравился на ЧМ, особенно при стандартах. "Лестеру" трудно будет его удержать такой зарплатой. В 6-ти клубах АПЛ ему положат 120-150 т. фунтов стерлингов в неделю. В это ТО он мог стать самым дорогим защитником, если бы продали МЮ.

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