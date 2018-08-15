«Лестер» повысит зарплату Магуайра в новом контракте до 75 тысяч в неделю

Из ЦЗ он мне больше всех своей игрой понравился на ЧМ, особенно при стандартах. "Лестеру" трудно будет его удержать такой зарплатой. В 6-ти клубах АПЛ ему положат 120-150 т. фунтов стерлингов в неделю. В это ТО он мог стать самым дорогим защитником, если бы продали МЮ.
Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр близок к продлению действующего контракта с клубом.
25-летний футболист этим летом входил в интересы «Манчестер Юнайтед». Трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, «Лестер» подготовил для него улучшенный контракт.
По условиям нового соглашения недельный оклад Магуайра вырастет до 75 тысяч фунтов стерлингов.