Нападающий ПАОКа Варда: «У «Спартака» хорошие болельщики. Они уважали нас»

Нападающий ПАОКа Амр Варда отметил болельщиков «Спартака», которые были доброжелательно настроены к его команде.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).

– Мы победили, потому что мы – одна большая семья и много работали. Надеюсь, что мы пройдем «Бенфику». А про «Спартак» хотелось бы сказать, что это отличная команда. У нее хорошие болельщики. Они уважали нас. Желаю удачи этой команде в следующих играх.

– Вы ждали, что фанаты будут в России к вам так доброжелательны?

– Они отличные ребята.

– Российские болельщики?

– Да. Я же был здесь со сборной Египта на чемпионате мира. Помню, они нас уважали.