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    Нападающий ПАОКа Варда: «У «Спартака» хорошие болельщики. Они уважали нас»

    Нападающий ПАОКа Амр Варда отметил болельщиков «Спартака», которые были доброжелательно настроены к его команде.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).

    – Мы победили, потому что мы – одна большая семья и много работали. Надеюсь, что мы пройдем «Бенфику». А про «Спартак» хотелось бы сказать, что это отличная команда. У нее хорошие болельщики. Они уважали нас. Желаю удачи этой команде в следующих играх.

    – Вы ждали, что фанаты будут в России к вам так доброжелательны?

    – Они отличные ребята.

    – Российские болельщики?

    – Да. Я же был здесь со сборной Египта на чемпионате мира. Помню, они нас уважали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:04

      Хорошо что есть еще в ПАОКе и такие доброжелательные игроки.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:50

      ну хоть кто-то из них желчью не брызжет а сказал адекватно и от души.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 15 августа 2018, 09:48

      Во! Самый адекватный из Паока) Ваньке надо брать пример

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 15 августа 2018, 09:12

      Варда айда к нам в Спартак

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 августа 2018, 07:56

      Как не печально это признавать, но Паок лучше Спартака на сегодня...
      С победой Вас...

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