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    «ПСЖ» предложит «Тоттенхэму» за Эриксена 112 миллионов. Игроком интересуется «Реал»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ». Парижане готовы предложить за датчанина 112 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Реал», который видит в нем потенциальную замену Луке Модричу, если хорват решит покинуть мадридцев.

    В прошлом сезоне Эриксен провел за лондонцев 47 матчей, забил 14 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Express.co.uk

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    14.08.2018 13:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 августа 2018, 16:07

      Когда уже этот проект с ПСЖ закончиться ... чемпионат Франции не кому не интересен !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 14 августа 2018, 15:51

      Если бы это было хотя бы частично правдой,то шпоры обязательно кого-нибудь подписали в качестве замены в это ТО.но этого не произошло.потому Эриксен останется в Лондоне.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 14:38

      Во-первых, по-моему, официально Реал опроверг какие-либо слухи об уходе Модрича.
      Во-вторых, Эриксен, наверное, всю жизнь мечтал играть в Лиге 1)) Я уже неоднократно писал, что ПСЖ всерьёз нельзя рассматривать как претендента на победу в ЛЧ. Да им и до полуфинала едва добраться. А сама по себе Французская лига мало кого может заинтересовать. Переходить в ПСЖ - это как в Китай или МЛС, только не покидая Европы. Будут деньги, будут трофеи, но кому вообще до этого есть дело за пределами страны? Какой игрок после перехода в ПСЖ раскрылся, продолжил рост и достиг вершины? В лучшем случае, остался на том уровне, котором был.
      Если Эриксен надумает куда-то уходить, то ПСЖ, ИМХО, один из худших вариантов.

      1
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 14:20

      Работяга, такие нужны в каждой команде, приятно, что оценили адекватно.

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 августа 2018, 13:40

      Кристиану нужно ехать в Париж, пока еще молод и есть время поиграть. Тут перспектив никаких...

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