«ПСЖ» предложит «Тоттенхэму» за Эриксена 112 миллионов. Игроком интересуется «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ». Парижане готовы предложить за датчанина 112 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Реал», который видит в нем потенциальную замену Луке Модричу, если хорват решит покинуть мадридцев.

В прошлом сезоне Эриксен провел за лондонцев 47 матчей, забил 14 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года.