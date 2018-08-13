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    Дзюба после победы над «Рубином» 20 минут фотографировался с казанскими болельщиками

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) около 20 минут фотографировался с казанскими болельщиками. Один из фанатов заплакал.

    В игре с «Рубином» Дзюба отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне форвард провел в РПЛ три матча, забил один гол и отдал один результативный пас.

    Источник: Sport24

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    13.08.2018 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 августа 2018, 18:17

      я понимаю, если бы Пеле проходил..... но что за звезда дзюба??? я не понимаю этот ажиотаж, он что по хет трику в каждом матче кладет? обычный футболист

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 08:10

      Заслужил. Классно посадил армяшку на толстый зад!

      1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 14 августа 2018, 06:58

      Молодец Дзюба!Так держать!

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 14 августа 2018, 00:10

      Люди больны ?))

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 августа 2018, 00:01

      Дзюба конечно хохмач)

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