Дзюба после победы над «Рубином» 20 минут фотографировался с казанскими болельщиками

я понимаю, если бы Пеле проходил..... но что за звезда дзюба??? я не понимаю этот ажиотаж, он что по хет трику в каждом матче кладет? обычный футболист
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) около 20 минут фотографировался с казанскими болельщиками. Один из фанатов заплакал.
В игре с «Рубином» Дзюба отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне форвард провел в РПЛ три матча, забил один гол и отдал один результативный пас.
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— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 13 августа 2018 г.