Дзюба после победы над «Рубином» 20 минут фотографировался с казанскими болельщиками

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) около 20 минут фотографировался с казанскими болельщиками. Один из фанатов заплакал.

В игре с «Рубином» Дзюба отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне форвард провел в РПЛ три матча, забил один гол и отдал один результативный пас.