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  • Полоз: «Инстаграм – ужас. Люди сидят там как зомби. Заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон»

Полоз: «Инстаграм – ужас. Люди сидят там как зомби. Заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон»

13 августа 2018, 13:51
19

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о своем отношении к социальным сетям.

«Любимое приложение на телефоне? Наверное, вотсап. Инстаграм – ужасная вещь. Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон.

Люди сегодня сидят в этом инстаграме как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: «Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?»

Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести инстаграм. Выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. Хочешь, выкладывай фото и сториз, только не сиди там всe время, у тебя сын растeт.

Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в инстаграме, а ребeнок играл в одиночестве. Ребенок подрастет и увидит, что все сидят в телефонах. Ну что это такое? С одной стороны, интересно, но с другой – это такая чушь. И я поймал себя на этой мысли, поэтому стараюсь туда практически не заходить. Я сейчас категорично к этому отношусь. Вот вотсап – удобная штука, вопросов нет», – сказал Полоз.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Полоз Дмитрий
Комментарии (19)
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Denis SPb
1534157859
Молодец! Всё правильно!!!
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все_будет_AUDI
1534157935
Откуда ты взялся про тебя уж все забыли
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alexivanof197
1534159084
правильно все сказал
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El_Chori
1534159100
Уйдет она такими темпами, брат. Аккуратнее.
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Черкизовский Кот
1534161831
Правильно говоришь, Дима!
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panmon
1534162415
Заставил удалить? Что-то не то в этой жизни. Каждый тратит свое время так как хочет. Если ей интереснее втыкать в телефон чем общаться с тобой - это не ее проблема а твоя
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Chaborz.1990
1534162529
И правильно сделал
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alexis02lion
1534162958
Ну он сравнил социальную сеть и мессенджер. Общая страница - так это разговор о том, что он максимально контрлирует свою жену, видимо есть повод и причина. Ей стрёмно, что у всех подруг есть, а она одна с мужем страницу делит, никакой свободы и творчества.
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OfaZavr
1534174956
полностью согласен и поддерживаю! правильно все осмыслил Дмитрий!
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zigbert
1534177424
Озабоченность Полоза понятна - это не нормально ,когда жена часами сидит в соц. сетях.
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