Полоз: «Инстаграм – ужас. Люди сидят там как зомби. Заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о своем отношении к социальным сетям.

«Любимое приложение на телефоне? Наверное, вотсап. Инстаграм – ужасная вещь. Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон.

Люди сегодня сидят в этом инстаграме как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: «Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?»

Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести инстаграм. Выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. Хочешь, выкладывай фото и сториз, только не сиди там всe время, у тебя сын растeт.

Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в инстаграме, а ребeнок играл в одиночестве. Ребенок подрастет и увидит, что все сидят в телефонах. Ну что это такое? С одной стороны, интересно, но с другой – это такая чушь. И я поймал себя на этой мысли, поэтому стараюсь туда практически не заходить. Я сейчас категорично к этому отношусь. Вот вотсап – удобная штука, вопросов нет», – сказал Полоз.