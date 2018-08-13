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    Полоз: «Инстаграм – ужас. Люди сидят там как зомби. Заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о своем отношении к социальным сетям.

    «Любимое приложение на телефоне? Наверное, вотсап. Инстаграм – ужасная вещь. Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон.

    Люди сегодня сидят в этом инстаграме как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: «Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?»

    Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести инстаграм. Выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. Хочешь, выкладывай фото и сториз, только не сиди там всe время, у тебя сын растeт.

    Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в инстаграме, а ребeнок играл в одиночестве. Ребенок подрастет и увидит, что все сидят в телефонах. Ну что это такое? С одной стороны, интересно, но с другой – это такая чушь. И я поймал себя на этой мысли, поэтому стараюсь туда практически не заходить. Я сейчас категорично к этому отношусь. Вот вотсап – удобная штука, вопросов нет», – сказал Полоз.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    13.08.2018 13:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 августа 2018, 07:42

      Кто торчит в соцсетях, выкладывая всё подряд - от своего завтрака до какой формы какашка выпала - мне искренне жаль таких людей. Слава Богу, в нашем с женой окружении таких нет.
      Полоз молодец, но это лишний раз показывает, какие в основной своей массе недалёкие и аморфные жёны богатеньких футболистов.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 августа 2018, 20:25

      Твоя хоть молчит в отличии от Павлика бабы...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:23

      Озабоченность Полоза понятна - это не нормально ,когда жена часами сидит в соц. сетях.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:42

      полностью согласен и поддерживаю! правильно все осмыслил Дмитрий!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 августа 2018, 15:25

      А вотс апп и правда хорошая штука. За прошлый проваленный сезон в Питере ему явно много хороших и интересных слов и не только прилетело. И кстати в обоих виртуальных местах можно зависать, так что его жена без инсты по ходу в вотс аппе отрывается с подругами и всю инфу интересную из инсты как раз в вотс апп и ловит.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 августа 2018, 15:22

      Ну он сравнил социальную сеть и мессенджер. Общая страница - так это разговор о том, что он максимально контрлирует свою жену, видимо есть повод и причина. Ей стрёмно, что у всех подруг есть, а она одна с мужем страницу делит, никакой свободы и творчества.

      3
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 13 августа 2018, 15:15

      И правильно сделал

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 августа 2018, 15:13

      Заставил удалить? Что-то не то в этой жизни. Каждый тратит свое время так как хочет. Если ей интереснее втыкать в телефон чем общаться с тобой - это не ее проблема а твоя

      -1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 августа 2018, 15:03

      Правильно говоришь, Дима!

      8
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 13 августа 2018, 14:18

      Уйдет она такими темпами, брат. Аккуратнее.

      5
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      Рейтинг: +3136

      m40 > El_Chori 13 августа 2018, 15:05

      Да к кому она уйдет, к другому футболёру что ли? Ну пусть поищет, а к простому работяге Васе не пойдет...кто же захочет красивую жизнь терять. А Димон молодец. Ещё бы Мамаев со своей дурой разобрался, чтобы всякую ерунду не писала

      7
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > m40 13 августа 2018, 15:28

      А эта уже совсем другая история. Там обе кутят и мутят. Алана привыкла к этоу с дества, а что Павлик с его другом по ходу ещё с деттва Кокошей творят. Там ещё надо разобраться кто их них хлеще. А тут типо мужик сказал и всё.

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > alexis02lion 13 августа 2018, 15:41

      Да, их обоих (Мамаевых) на завод бы отправить поработать)

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