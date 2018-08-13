Керер перешел из «Шальке» в «ПСЖ»

Полузащитник «Шальке-04» Тило Керер продолжит карьеру в составе «ПСЖ».

Клубы согласовали сумму трансфера, который не называется. По данным Transfermarkt, она составляет 18 миллионов евро.

21-летний футболист имеет договоренность о личном контракте с парижанами. В ближайшее время Керер пройдет медицинское обследование, после чего официально будет объявлено о его подписании.

В прошлом сезоне хавбек провел 28 игр в немецкой Бундеслиге, в которых забил три гола.