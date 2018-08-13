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    Керер перешел из «Шальке» в «ПСЖ»

    Полузащитник «Шальке-04» Тило Керер продолжит карьеру в составе «ПСЖ».

    Клубы согласовали сумму трансфера, который не называется. По данным Transfermarkt, она составляет 18 миллионов евро.

    21-летний футболист имеет договоренность о личном контракте с парижанами. В ближайшее время Керер пройдет медицинское обследование, после чего официально будет объявлено о его подписании.

    В прошлом сезоне хавбек провел 28 игр в немецкой Бундеслиге, в которых забил три гола.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    13.08.2018 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 августа 2018, 17:40

      Идиотский трансфер Шальке. Даже за 37 миллионов ( именно данная сумма указана на ТМ, Бомбардир, похоже, читать разучился). Так и не научились кобальтовые со своими воспитанниками вовремя контракты перезаключать. А Хайдель уже третьего сильного молодого игрока упустил. При этом всего год работает, слабая реклама для менеджера. В этот раз хоть не бесплатно.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Viper for CSKA 14 августа 2018, 17:22

      ну уход Керера это не такая и ошибка , ну хотел уйти , ну не заставишь же играть против воли... Тем более получили солидные деньги взамен , тем более до этого уже купили в центр защиты весьма сильного игрока - Салифа Сане (за копейки считай). Ну а бесплатные уходы - Майера и Горецки .. Хайдель уже видимо с этим нечего не мог поделать ... А так вообще работа Хайделя пока неплохая - снова нашел молодого никому неизвестного тренера с огромнейшим потенциалом ... За два года конкретно перестроил команду , да в первом сезоне были просчеты , но дальше исправился (отнесем это к тому что он подстраивался к новому большому вызову) , и думаю сможет вывести Шальке на новый уровень через пару лет .

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 13 августа 2018, 12:31

      Эммм вообще то - 18 миллионов , это сумма в которую оценивается Керер трансфермактом , а не сама сумма трансфера ... А вот сам переход говорят обойдется 37 миллионов - опять же с того трансфермакта

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