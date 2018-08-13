Керер перешел из «Шальке» в «ПСЖ»

Идиотский трансфер Шальке. Даже за 37 миллионов ( именно данная сумма указана на ТМ, Бомбардир, похоже, читать разучился). Так и не научились кобальтовые со своими воспитанниками вовремя контракты перезаключать. А Хайдель уже третьего сильного молодого игрока упустил. При этом всего год работает, слабая реклама для менеджера. В этот раз хоть не бесплатно.
Полузащитник «Шальке-04» Тило Керер продолжит карьеру в составе «ПСЖ».
Клубы согласовали сумму трансфера, который не называется. По данным Transfermarkt, она составляет 18 миллионов евро.
21-летний футболист имеет договоренность о личном контракте с парижанами. В ближайшее время Керер пройдет медицинское обследование, после чего официально будет объявлено о его подписании.
В прошлом сезоне хавбек провел 28 игр в немецкой Бундеслиге, в которых забил три гола.