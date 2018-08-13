Рассказов: «Мечтал сыграть в старте как только попал в академию «Спартака»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, который впервые появился в стартовом составе команды в матче третьего тура РПЛ с «Анжи», рассказал, что мечтал об этом с детства.

«Впервые получилось выйти в стартовом составе, мечтал об этом как только попал в академию.

У нас отличная команда. Партнеры все поддерживали, очень круто все», – сказал 20-летний футболист после игры.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.