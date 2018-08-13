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    Рассказов: «Мечтал сыграть в старте как только попал в академию «Спартака»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов, который впервые появился в стартовом составе команды в матче третьего тура РПЛ с «Анжи», рассказал, что мечтал об этом с детства.

    «Впервые получилось выйти в стартовом составе, мечтал об этом как только попал в академию.

    У нас отличная команда. Партнеры все поддерживали, очень круто все», – сказал 20-летний футболист после игры.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.08.2018 07:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2018, 14:49

      фото со школы? что то как 14 летний парень смотрится.
      паши не жалея себя и будет счастье.

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 августа 2018, 14:19

      Николай,дерзай,у тебя все впереди...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 августа 2018, 12:34

      Рад за паренька.
      Надеюсь не затеряется.

      5
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 августа 2018, 11:09

      Главное чтобы парень теперь не пропал после одного выхода в основе. Наигрывать желательно регулярно. Только так наберется опыта и уверенности в своих силах.

      8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:04

      Не каждый тренер рискнет поставить молодого игрока в основной состав ,но для развития клуба делать это необходимо.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 10:55

      пользуйся своими шансами сполна Николай, прогрессируй и получай опыт. надеюсь вырастет в сильного игрока.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 09:36

      Если не понимание, то жизнь может заставит думать о своих молодых игроках которые могут заиграть на высоком уровне. А так пока бабки есть и возможность их пилить на трансферном рынке, на "личке" игроков, так и будут делать во многих клубах.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 августа 2018, 08:55

      Наконец-то клубы молодежь начинают подтягивать к основному составу. Ещё бы хотелось, чтобы Зенит своих воспитанников на произвол судьбы не бросал.
      Рассказову, Ломовицкому и Максименко удачи. Надеюсь, Каррера будет им побольше шансов предоставлять.

      4
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > Viper for CSKA 13 августа 2018, 09:23

      Так Карера и других молодых не забывает : зоба, кутепов, джикия, да и селехов по вратарским меркам юнец.... Надеюсь поборемся с зеней за чемпионство

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