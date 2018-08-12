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    Агент: «Вериссимо в «Зените»? Пока сказать нечего»

    Футбольный агент Апаресиду Инасиу, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, отказался комментировать интерес «Зенита» к бразильцу.

    «Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и «Зенита», – сказал Инасиу.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Вериссимо 9 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 13:07

      Так определитесь уже. В тот перерыв его активно в Спартак сватали, потом итальянцы типо его чуть не перехватили, а по факту остался в Бразилии. Теперь новая точка на карте Питер и Зенит. Кто следующий? ЦСКА?

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