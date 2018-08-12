Агент: «Вериссимо в «Зените»? Пока сказать нечего»

Так определитесь уже. В тот перерыв его активно в Спартак сватали, потом итальянцы типо его чуть не перехватили, а по факту остался в Бразилии. Теперь новая точка на карте Питер и Зенит. Кто следующий? ЦСКА?
Футбольный агент Апаресиду Инасиу, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, отказался комментировать интерес «Зенита» к бразильцу.
«Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и «Зенита», – сказал Инасиу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Вериссимо 9 миллионов евро.