Агент: «Вериссимо в «Зените»? Пока сказать нечего»

Футбольный агент Апаресиду Инасиу, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, отказался комментировать интерес «Зенита» к бразильцу.

«Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и «Зенита», – сказал Инасиу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Вериссимо 9 миллионов евро.