Стураро перешел в «Спортинг». «Ювентус» два месяца будет оплачивать лечение игрока

баласт...
Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро перешел на правах аренды в «Спортинг».
Итальянец будет выступать за клуб из Лиссабона до конца сезона. Португальцы заплатят за аренду 25-летнего хавбека 2 миллионов евро.
На данный момент Стураро восстанавливается от травмы. «Юве» два месяца будет оплачивать лечение футболиста.
Tanto pediram, aqui está ele... Bem-vindo, @sturaro_stefano!— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 11 августа 2018 г.
Sabe tudo aqui https://t.co/A5iqwTzogi pic.twitter.com/1o4UG0VKQT