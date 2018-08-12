Стураро перешел в «Спортинг». «Ювентус» два месяца будет оплачивать лечение игрока

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро перешел на правах аренды в «Спортинг».

Итальянец будет выступать за клуб из Лиссабона до конца сезона. Португальцы заплатят за аренду 25-летнего хавбека 2 миллионов евро.

На данный момент Стураро восстанавливается от травмы. «Юве» два месяца будет оплачивать лечение футболиста.