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    Стураро перешел в «Спортинг». «Ювентус» два месяца будет оплачивать лечение игрока

    Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро перешел на правах аренды в «Спортинг».

    Итальянец будет выступать за клуб из Лиссабона до конца сезона. Португальцы заплатят за аренду 25-летнего хавбека 2 миллионов евро.

    На данный момент Стураро восстанавливается от травмы. «Юве» два месяца будет оплачивать лечение футболиста.

    Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон

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    12.08.2018 07:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 августа 2018, 10:54

      баласт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 августа 2018, 10:37

      мда....а когда то считался перспективным

      0
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