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    Президент «Анжи»: «Со «Спартаком» у нас не было шансов. Они удалили бы третьего или четвертого»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Поздравляю «Спартак» с победой. Были ли шансы зацепиться за очки? Шансов не было. Они бы удалили третьего или четвертого», – сказал Кадиев.

    На 49-й минуте встречи у «Анжи» был удален форвард Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

    Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2018 21:27
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +846

      sined1951 12 августа 2018, 12:59

      Удаления были по делу. Жаль, что Анжи скатывается все ниже и ниже, хороший ведь был клуб. Зря они остались в ПФЛ. Нужно было остаться в ФНЛ и строить основательно новую команду.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:33

      судя по тому какая была грубая игра со стороны Анжи еще удаления выглядели вполне логичными, прежде всего им на себя стоит посмотреть а не искать оправдания в судействе.

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 12 августа 2018, 07:37

      трепло.... а ты матч то смотрел???
      Можно было понять. если бы вы писали, что Спартаку не дали 2 желтые, но писать, что красных не было... это выставить себя полным ослом, который в футболе не разбирается совсем...

      9
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Кинстифа 12 августа 2018, 10:05

      он не осел, он его постоянный партнер

      3
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 12 августа 2018, 06:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак на голову выше всех клубов РПЛ по работе с судьями.

      -6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 августа 2018, 04:47

      Научите игроков своей команды играть чище! Да и в футбол в целом, а не в его подобие! Там третья красная была на Ташаеве( подкат сзади и шипами в икроножную мышцу, в километре от мяча))) так что судья пожалел вас.

      10
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 августа 2018, 01:03

      В чемпионате Высшей лиги СССР в одно время придумали, как бороться с теми, кто играет на ничью - сделали возможным взять очки лишь за 10 ничьих. Т.е. за ничьи клуб мог взять лишь 10 очков за чемпионат, за остальные ничьи очков не давали.
      Может и сейчас такое ввести? Потому, что выходят не играть в футбол, а выпинывать мяч со своей половины.

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 00:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков: "Может, после одного удаления тоже не дожали бы, да второе помогло"
      Есть новый судейский СКАНДАЛ!
      Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!!
      Тухлая победа Федуна.
      Очки не пахнут, но матч судья Левников отсудил со скандалом, согласно цены федуновского вопроса.
      Это судейский беспредел, как в 90-х!
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
      Судьи очень вредят нашему футболу.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!

      -6
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > amazonaws 12 августа 2018, 02:37

      Ты игру смотрел...?Нарушения Видел? Или просто так ерунды побольше написать? Все удаления по делу... Да и третьего в конце тоже можно было удалить...Анжи в ФНЛ...пусть там учатся играть не по хамски. Врезаться двумя ногами в противника( прямыми в подкате) вот подлость и хамство, неуважение к противникам. И пусть такие глоры как ты пишут что все куплено...нормальный человек посмотрев удаления скажет - "все по делу".

      10
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > amazonaws 12 августа 2018, 10:05

      О, свеженького фуфла от балаболов подвезли

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 августа 2018, 00:04

      Этот президент плохо знает правила - при удалении 4-го матч останавливается, всемером в футбол не играют.

      4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 11 августа 2018, 23:40

      удалили-то по делу,начинается опять про судей,

      7
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      Рейтинг: +8757

      tesch 11 августа 2018, 23:15

      научитесь играть, а не так грязно действовать на поле.

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