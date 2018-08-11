Президент «Анжи»: «Со «Спартаком» у нас не было шансов. Они удалили бы третьего или четвертого»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Поздравляю «Спартак» с победой. Были ли шансы зацепиться за очки? Шансов не было. Они бы удалили третьего или четвертого», – сказал Кадиев.

На 49-й минуте встречи у «Анжи» был удален форвард Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?