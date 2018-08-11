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    Бабаев: «ЦСКА мог засудить Еременко, но посчитал, что это неправильно. Каждый может оступиться»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб мог подать в суд на экс-полузащитника команды Романа Еременко, но не стал этого делать по моральным соображениям.

    Финский футболист выступал за ЦСКА с 2014 года. Осенью 2016-го он был дисквалифицирован за употребление кокаина. Вчера, 10 августа, хавбек подписал контракт со «Спартаком». Его отстранение истекает 6 октября.

    – ЦСКА мог засудить Еременко, как в свое время это попытался сделать «Челси» в отношении Муту?

    – Да, могли это сделать. Причем штраф был большой. То есть это даже не предмет дискуссии – все было прописано в контракте. Но мы посчитали, что это неправильно. Каждый может оступиться. Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2018 14:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 11 августа 2018, 21:06

      Не надо было жалеть,а по полной штрафовать,а теперь-после пожара,йух насос!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 18:33

      в этой истории много вопросов и неясностей.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 18:01

      Пора закрывать эту тему ,здесь все руководствуются своими интересами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 11 августа 2018, 18:37

      поздравляю с 20 000!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > OfaZavr 11 августа 2018, 22:05

      Спасибо!!!

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 августа 2018, 17:28

      ага каждый может нюхать кокс нопроблем.Кино.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 августа 2018, 17:01

      Какие благородные

      -1
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 11 августа 2018, 15:40

      Перейди он в другой клуб, тем более не российский, ничего страшного не случилось бы. А то, что он решил остаться в РФПЛ, тем более подписать контракт с принципиальнейшим соперником (если не врагом)...очень удивляет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2018, 15:31

      Со стороны Р.Еременко это подлый поступок, мягко говоря, а почему
      не придти в ПФК ЦСКА и не объясниться, что хочу подписать договор
      со Спартаком и полюбовно разойтись с ЦСКА и возможно не было бы
      такого возмущения у общественности.

      5
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 11 августа 2018, 15:28

      цирк

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 15:09

      Да тут вообще хрен поймёшь что творится.
      Бабаев одну песню поёт, отец и мать Ерёменко совсем другую.Очень не красивую для ЦСКА.Сам же Ерёменко молчит.
      Санта Барбара блин.

      4
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Мары 11 августа 2018, 15:26

      Не понимаю чего хотят предки Ерёмы? Чтобы ЦСКА ему два года деньги платил ни за что? Клуб сделал всё что мог, поступил максимально лояльно. Не наказал его, а поддержал. А в ответ получил переход в стан принципиально соперника

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 августа 2018, 15:04

      А нечему удивляться. Употребление кокаина разрушает мозг, клетки мозга растворяются от этого наркотика не хуже, чем от клея Момент. Да, пока он играл в профессиональных командах, он всасывал кокс только с бодуна, а из-за спортивного режима напиваться каждый вечер было невозможно. Но тут ему аж два года свободы подвалило. Не сомневаюсь, что какие и были мозгиу Еременко, он их за эти два года успешно растворил. Посмотрим, сможет ли теперь он играть за основу Спартака (лично я предсказываю ему место в Спартаке -2).

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