Бабаев: «ЦСКА мог засудить Еременко, но посчитал, что это неправильно. Каждый может оступиться»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб мог подать в суд на экс-полузащитника команды Романа Еременко, но не стал этого делать по моральным соображениям.

Финский футболист выступал за ЦСКА с 2014 года. Осенью 2016-го он был дисквалифицирован за употребление кокаина. Вчера, 10 августа, хавбек подписал контракт со «Спартаком». Его отстранение истекает 6 октября.

– ЦСКА мог засудить Еременко, как в свое время это попытался сделать «Челси» в отношении Муту?

– Да, могли это сделать. Причем штраф был большой. То есть это даже не предмет дискуссии – все было прописано в контракте. Но мы посчитали, что это неправильно. Каждый может оступиться. Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.