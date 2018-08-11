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  • Бабаев: «ЦСКА мог засудить Еременко, но посчитал, что это неправильно. Каждый может оступиться»

Бабаев: «ЦСКА мог засудить Еременко, но посчитал, что это неправильно. Каждый может оступиться»

11 августа 2018, 14:48
14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб мог подать в суд на экс-полузащитника команды Романа Еременко, но не стал этого делать по моральным соображениям.

Финский футболист выступал за ЦСКА с 2014 года. Осенью 2016-го он был дисквалифицирован за употребление кокаина. Вчера, 10 августа, хавбек подписал контракт со «Спартаком». Его отстранение истекает 6 октября.

– ЦСКА мог засудить Еременко, как в свое время это попытался сделать «Челси» в отношении Муту?

– Да, могли это сделать. Причем штраф был большой. То есть это даже не предмет дискуссии – все было прописано в контракте. Но мы посчитали, что это неправильно. Каждый может оступиться. Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1533988418
Футболисты делают финты не только на футбольном поле, но и в жизни...
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Вомбат
1533989078
А нечему удивляться. Употребление кокаина разрушает мозг, клетки мозга растворяются от этого наркотика не хуже, чем от клея Момент. Да, пока он играл в профессиональных командах, он всасывал кокс только с бодуна, а из-за спортивного режима напиваться каждый вечер было невозможно. Но тут ему аж два года свободы подвалило. Не сомневаюсь, что какие и были мозгиу Еременко, он их за эти два года успешно растворил. Посмотрим, сможет ли теперь он играть за основу Спартака (лично я предсказываю ему место в Спартаке -2).
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Мары
1533989355
Да тут вообще хрен поймёшь что творится. Бабаев одну песню поёт, отец и мать Ерёменко совсем другую.Очень не красивую для ЦСКА.Сам же Ерёменко молчит. Санта Барбара блин.
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vladimir-7
1533990675
Со стороны Р.Еременко это подлый поступок, мягко говоря, а почему не придти в ПФК ЦСКА и не объясниться, что хочу подписать договор со Спартаком и полюбовно разойтись с ЦСКА и возможно не было бы такого возмущения у общественности.
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CSKA_Michael
1533991218
Перейди он в другой клуб, тем более не российский, ничего страшного не случилось бы. А то, что он решил остаться в РФПЛ, тем более подписать контракт с принципиальнейшим соперником (если не врагом)...очень удивляет
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Urry
1533996097
Какие благородные
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3a zenit
1533997712
ага каждый может нюхать кокс нопроблем.Кино.
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zigbert
1533999692
Пора закрывать эту тему ,здесь все руководствуются своими интересами.
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OfaZavr
1534001634
в этой истории много вопросов и неясностей.
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RUSARM
1534010805
Не надо было жалеть,а по полной штрафовать,а теперь-после пожара,йух насос!!
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