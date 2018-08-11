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  • Бабаев: «ЦСКА не расстроен переходом Еременко в «Спартак», но удивлен. Его решение как минимум странное и неожиданное»

Бабаев: «ЦСКА не расстроен переходом Еременко в «Спартак», но удивлен. Его решение как минимум странное и неожиданное»

11 августа 2018, 14:10
15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев разъяснил ситуацию с переходом полузащитника Романа Еременко в «Спартак».

31-летний футболист выступал за армейцев с 2014 года. Осенью 2016-го он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Отстранение финна истекает в октябре. Ранее руководители ЦСКА неоднократно заявляли, что у них была договоренность с Еременко о его возвращении в команду по истечении дисквалификации.

Вчера, 10 августа, Еременко подписал контракт со «Спартаком».

​– Родители Романа Еременко удивлены, почему ЦСКА до сих пор молчит и никак не проясняет ситуацию...

– Объясню. Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку. Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность.

Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами «предатель», «изменник» в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.

– Однако Еременко будет играть в «Спартаке», а не в ЦСКА.

– Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб – и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей. Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время «Рубину» за переход Еременко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (15)
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Lester84
1533986430
Вот и Бабаев "вышел из тени" по просьбе мамы-Ерёмы. По-моему вся эта шумиха вокруг Еременко нагнетается его окружением и его агентом дабы набить цену, попиариться перед перепродажей в условный Китай и срубить бабла на всяких эксклюзивных интервью. Только если Ерема не заиграет на уровне, хотя бы близкому к уровню 2-летней давности - вся эта затея потерпит фиаско. Если он не будет нормально играть - всякий интерес к нему пропадет
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sergan113
1533986538
А чего странного-то? Он до сих пор под кайфом, не отпустило еще.
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Project Бабангида
1533986674
да эти фины вообще - такие непредсказуемые )
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vladimir-7
1533986701
Вот полный и убедительный ответ всей семье Еременко и теперь нам понятно почему молчит сам Роман Еременко. Спасибо, Р.Бабаев.
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Пестрый
1533986783
Расскажи ка друг Бабай как это после того как попался Ерема, из команды вдруг срочно пропали Дзага и Конифей? Конифей вообще за бугром оказался что то там "подлечивать" и это в разгаре сезона? Не забудь лучше спасибо Ереме сказать что не сдал он вас с потрохами хотя и мог!!!
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мы_не_рабы
1533987644
А что расстраиваться? Подложили Спартаку мину замедленного действия.
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Рубик Докоян
1533988137
Кто чем удивляет в футбольном мире. Одни игрой, а другие поступками...
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Blossiya
1533989291
26 декабря 2016, 12:53 Евгений Гинер: «Еременко не бросим, поможем ему выкарабкаться» 7 марта 2017, 15:16 Евгений Гинер: «У Еременко есть юрист. Я что, юрист? 14 мая 2017, 11:50 Роман Бабаев: «Нет предпосылок, что контракт с Еременко будет продлен» 28 июня 2017, 22:51 Евгений Гинер о дисквалификации Еременко: «Рома сам искал то, что нашел» 19 октября 2017, 09:56 Алексей Еременко о дисквалификации брата Романа: «Чувствуем, кто в это время был с нами, а кто – бросил» 24 апреля 2018, 19:34 Евгений Гинер: «У Романа Еременко контракт с ЦСКА, осенью он начнет тренировки с командой» ____________________________________ Так вы чему удивляетесь-то? Это всем остальным надо удивляться, а не тебе.
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OfaZavr
1534001376
все знать о человеке, его характере и возможных поступках никому не дано, вот и приходиться удивляться.
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омск55
1534004155
А ЦСКА ждал когда Еременко приползёт к ним на коленьях ... за дозой
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