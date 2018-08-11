Бабаев: «ЦСКА не расстроен переходом Еременко в «Спартак», но удивлен. Его решение как минимум странное и неожиданное»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев разъяснил ситуацию с переходом полузащитника Романа Еременко в «Спартак».

31-летний футболист выступал за армейцев с 2014 года. Осенью 2016-го он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Отстранение финна истекает в октябре. Ранее руководители ЦСКА неоднократно заявляли, что у них была договоренность с Еременко о его возвращении в команду по истечении дисквалификации.

Вчера, 10 августа, Еременко подписал контракт со «Спартаком».

​– Родители Романа Еременко удивлены, почему ЦСКА до сих пор молчит и никак не проясняет ситуацию...

– Объясню. Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку. Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность.

Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами «предатель», «изменник» в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.

– Однако Еременко будет играть в «Спартаке», а не в ЦСКА.

– Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб – и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей. Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время «Рубину» за переход Еременко.