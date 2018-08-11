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    Бабаев: «ЦСКА не расстроен переходом Еременко в «Спартак», но удивлен. Его решение как минимум странное и неожиданное»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев разъяснил ситуацию с переходом полузащитника Романа Еременко в «Спартак».

    31-летний футболист выступал за армейцев с 2014 года. Осенью 2016-го он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Отстранение финна истекает в октябре. Ранее руководители ЦСКА неоднократно заявляли, что у них была договоренность с Еременко о его возвращении в команду по истечении дисквалификации.

    Вчера, 10 августа, Еременко подписал контракт со «Спартаком».

    ​– Родители Романа Еременко удивлены, почему ЦСКА до сих пор молчит и никак не проясняет ситуацию...

    – Объясню. Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку. Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность.

    Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами «предатель», «изменник» в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.

    – Однако Еременко будет играть в «Спартаке», а не в ЦСКА.

    – Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб – и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей. Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время «Рубину» за переход Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2018 14:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 августа 2018, 19:15

      А ЦСКА ждал когда Еременко приползёт к ним на коленьях ... за дозой

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 18:29

      все знать о человеке, его характере и возможных поступках никому не дано, вот и приходиться удивляться.

      6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 августа 2018, 15:08

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      Так вы чему удивляетесь-то? Это всем остальным надо удивляться, а не тебе.

      5
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > Blossiya 11 августа 2018, 15:12

      вот "отеческое" отношение:)

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > Blossiya 11 августа 2018, 17:51

      Интересная подборка.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 14:48

      Кто чем удивляет в футбольном мире. Одни игрой, а другие поступками...

      6
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 августа 2018, 14:40

      А что расстраиваться? Подложили Спартаку мину замедленного действия.

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 августа 2018, 14:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Расскажи ка друг Бабай как это после того как попался Ерема, из команды вдруг срочно пропали Дзага и Конифей? Конифей вообще за бугром оказался что то там "подлечивать" и это в разгаре сезона? Не забудь лучше спасибо Ереме сказать что не сдал он вас с потрохами хотя и мог!!!

      -5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Пестрый 11 августа 2018, 14:34

      Не пойму, что делают малолетние гондоны (исходя из аватарки) в армейской ветке?

      6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Dominator777 11 августа 2018, 15:09

      какой ветке?)

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Blossiya 11 августа 2018, 15:32

      По- русски написано в какой, или вы только по-английски шпрехаете?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2018, 14:25

      Вот полный и убедительный ответ всей семье Еременко и теперь нам
      понятно почему молчит сам Роман Еременко. Спасибо, Р.Бабаев.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 августа 2018, 14:24

      да эти фины вообще - такие непредсказуемые )

      7
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      Рейтинг: +361

      sergan113 11 августа 2018, 14:22

      А чего странного-то? Он до сих пор под кайфом, не отпустило еще.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 августа 2018, 14:20

      Вот и Бабаев "вышел из тени" по просьбе мамы-Ерёмы. По-моему вся эта шумиха вокруг Еременко нагнетается его окружением и его агентом дабы набить цену, попиариться перед перепродажей в условный Китай и срубить бабла на всяких эксклюзивных интервью. Только если Ерема не заиграет на уровне, хотя бы близкому к уровню 2-летней давности - вся эта затея потерпит фиаско. Если он не будет нормально играть - всякий интерес к нему пропадет

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