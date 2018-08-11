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    Куртуа извинился за оскорбительную песню в адрес «Реала», спетую в 2013 году

    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа после перехода в сливочный клуб извинился за поступок пятилетней давности. В 2013 году после победы над королевским клубом в Кубке Испании бельгиец исполнил оскорбительную песню.

    «Тогда я был молод и слишком увлекся. Сейчас могу только извиниться за поступок. Это была юношеская неосторожность. Впредь буду отдавать все силы ради побед «Реала», – сказал Куртуа.

    В 2013 году вратарь играл за «Атлетико».

    Источник: ESPN

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    11.08.2018 01:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 15:41

      Хорошо хоть извинился. За свои глупые поступки приходится отвечать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:40

      конечно теперь раз в Реал перешел приходиться извиняться. вот хорошо бы другие игроки не повторяли подобное ведь не знают куда их карьера занесет, чтобы потом не было стыдно за свои слова и поступки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 11 августа 2018, 09:49

      не плюй в колодец из которого когда-нибудь пить придется..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 августа 2018, 08:58

      Проститу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 августа 2018, 08:10

      Какой же он гнилой. Я рад , что он свалил из Челси. Не радует только , что так дешево и что на его место взяли не понять кого за 80 лямов ФУНТОВ с ЗП в 10-ку...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 августа 2018, 05:39

      Носатый полностью скурвился, ************** Иуда.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 11 августа 2018, 04:36

      Продажная шавка

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 11 августа 2018, 03:48

      Да-да-да, какая же тряпка, поступил как скотина по отношению к Челси

      5
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 августа 2018, 03:14

      Ну в *опу осталось переса еще поцеловать.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 августа 2018, 02:58

      Задний привод...

      4
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