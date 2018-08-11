Куртуа извинился за оскорбительную песню в адрес «Реала», спетую в 2013 году

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа после перехода в сливочный клуб извинился за поступок пятилетней давности. В 2013 году после победы над королевским клубом в Кубке Испании бельгиец исполнил оскорбительную песню.

«Тогда я был молод и слишком увлекся. Сейчас могу только извиниться за поступок. Это была юношеская неосторожность. Впредь буду отдавать все силы ради побед «Реала», – сказал Куртуа.

В 2013 году вратарь играл за «Атлетико».