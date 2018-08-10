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    Гвардиола: «У «Сити» закончились деньги, которые можно тратить»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам каталонца, команда не может чувствовать себя на трансферном рынке вольготно.

    «Сейчас у нас хороший состав. Постоянно тратиться мы не можем. Ситуация такова, что сейчас денег, которые можно расходовать, у нас нет. Возможно, в следующее окно мы проявим активность», – сказал тренер.

    «Сити» стартует в АПЛ 12 августа.

    Источник: Goal.com

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    10.08.2018 21:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 августа 2018, 22:22

      Ну и так состав на загляденье, при том, что в Сити ТО последнее время проводят с умом. Никого за 100 лямов не берут, чтобы он сидел на лавке. Сити с давних времён называют мешком, но они одни из немногих топ-клубов, кто до сих пор не совершил трансфера за 100+. И все, кого брал Гвардиола, все играют и приносят пользу.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 10 августа 2018, 23:26

      бавария не покупала такиХ, челси, арсенал, ливерпуль вроде нет, реал - бэйл вроде как до 100, ну или пускай ровно 100. По сути больше 100+ тратил псж ( неймар мбаппе), Мю - погба, юве - роналду, и барса - дембеле, коут. Я могу ошибаться. но вроде же так все.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > DeStar 11 августа 2018, 10:13

      Странные у вас народ подсчеты, если больше 100- то бездумно потратились и транжиры ? У сити вся основа от 50 до 80, в общей сумме больше.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 11 августа 2018, 10:14

      Посмотрим на Мареза, которому априори, если не сажать стареющего Сильву, нет места физически.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > ItalianFootball 11 августа 2018, 14:14

      Ну подсчеты как раз логичные, 100 + лямов ,это больше 100 лямов, что тут не логичного?) я лишь сказал человеку что МАЛО клубов тратили на одного игрока больше 100 лямов, а не бездумно или "думно" это делали)

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 августа 2018, 21:45

      зпто теперь у него есть немало игроков уровня ТОП которых можно продать за хорошие деньги))

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 августа 2018, 21:20

      Они чё, весь МИР хотят скупить?

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