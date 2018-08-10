Гвардиола: «У «Сити» закончились деньги, которые можно тратить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам каталонца, команда не может чувствовать себя на трансферном рынке вольготно.

«Сейчас у нас хороший состав. Постоянно тратиться мы не можем. Ситуация такова, что сейчас денег, которые можно расходовать, у нас нет. Возможно, в следующее окно мы проявим активность», – сказал тренер.

«Сити» стартует в АПЛ 12 августа.