Клопп: «Побеждать любой ценой, как Серхио Рамос, я не хочу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих воззрениях на успех в футболе. Немец не готов добиваться его любой ценой.

«Для меня важен способ победы. В финале Лиги чемпионов против «Реала» Серхио Рамос повел себя не совсем красиво, и ему следует осмыслить поведение. Испанец травмировал нашего игрока, находящегося на пике формы.

Это плохой, как мне кажется, пример для подрастающего поколения. Лично я побеждать любой ценой не хочу», – сказал Клопп.

В Англии тренер еще ничего не выиграл.