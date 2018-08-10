Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Побеждать любой ценой, как Серхио Рамос, я не хочу»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих воззрениях на успех в футболе. Немец не готов добиваться его любой ценой.

    «Для меня важен способ победы. В финале Лиги чемпионов против «Реала» Серхио Рамос повел себя не совсем красиво, и ему следует осмыслить поведение. Испанец травмировал нашего игрока, находящегося на пике формы.

    Это плохой, как мне кажется, пример для подрастающего поколения. Лично я побеждать любой ценой не хочу», – сказал Клопп.

    В Англии тренер еще ничего не выиграл.

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2018 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 августа 2018, 23:23

      Ай ну хз, подошел бы он к салаху и дал ему в колено, как это мог сделать условный рой кин, базара нет. Не знаю я правда, совпадение это или нет , что именно салах получил травму, или специально он так фолил.. и не узнает никто.. но это футбол. дофига таких моментов. Вся соль в том, что в этот раз это был финал, и это был салах. То что кариус подарил 2 гола в финале, почему это не комментируешь? сказал бы ну у нас на воротах косяк, реал победил из-за него, ах да, это же СВОЙ, своих не трогаем, будем ныть и трындеть про чужих. Не прав ли я? люблю клоппа - крутой мужик, но сейчас не прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2018, 21:32

      кстати Клопп еще ни одного финала не выиграл поэтому и ищет причину

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2018, 21:31

      Клопп сколько можно уже вспоминать да еще того чего не было еще один нытик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 10 августа 2018, 20:33

      Юрген, то что ты хочешь побеждать - достаточно заметно... все финалы проиграны, единственная победа - чемпионат с Боруссией. Рамос конечно играет грязненько, но он боец и уверен не собирался наносить травму. А главное - финал был проигран из за множества факторов. Один из них все ещё в вашей команде под номером 1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 10 августа 2018, 20:24

      Жаль, что таких как ты, Юрген, в футболе, на трибунах и у экранов всё меньше. Люди без моральных принципов ничтожны.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11