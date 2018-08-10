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Клопп: «Побеждать любой ценой, как Серхио Рамос, я не хочу»

10 августа 2018, 20:08
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих воззрениях на успех в футболе. Немец не готов добиваться его любой ценой.

«Для меня важен способ победы. В финале Лиги чемпионов против «Реала» Серхио Рамос повел себя не совсем красиво, и ему следует осмыслить поведение. Испанец травмировал нашего игрока, находящегося на пике формы.

Это плохой, как мне кажется, пример для подрастающего поколения. Лично я побеждать любой ценой не хочу», – сказал Клопп.

В Англии тренер еще ничего не выиграл.

Источник: Sport1.de
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Реал Рамос Серхио Клопп Юрген
Комментарии (5)
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Shotlandets86
1533921872
Жаль, что таких как ты, Юрген, в футболе, на трибунах и у экранов всё меньше. Люди без моральных принципов ничтожны.
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panmon
1533922430
Юрген, то что ты хочешь побеждать - достаточно заметно... все финалы проиграны, единственная победа - чемпионат с Боруссией. Рамос конечно играет грязненько, но он боец и уверен не собирался наносить травму. А главное - финал был проигран из за множества факторов. Один из них все ещё в вашей команде под номером 1
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Garrincha58
1533925882
Клопп сколько можно уже вспоминать да еще того чего не было еще один нытик
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Garrincha58
1533925975
кстати Клопп еще ни одного финала не выиграл поэтому и ищет причину
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DeStar
1533932594
Ай ну хз, подошел бы он к салаху и дал ему в колено, как это мог сделать условный рой кин, базара нет. Не знаю я правда, совпадение это или нет , что именно салах получил травму, или специально он так фолил.. и не узнает никто.. но это футбол. дофига таких моментов. Вся соль в том, что в этот раз это был финал, и это был салах. То что кариус подарил 2 гола в финале, почему это не комментируешь? сказал бы ну у нас на воротах косяк, реал победил из-за него, ах да, это же СВОЙ, своих не трогаем, будем ныть и трындеть про чужих. Не прав ли я? люблю клоппа - крутой мужик, но сейчас не прав.
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