Клопп: «Побеждать любой ценой, как Серхио Рамос, я не хочу»

Ай ну хз, подошел бы он к салаху и дал ему в колено, как это мог сделать условный рой кин, базара нет. Не знаю я правда, совпадение это или нет , что именно салах получил травму, или специально он так фолил.. и не узнает никто.. но это футбол. дофига таких моментов. Вся соль в том, что в этот раз это был финал, и это был салах. То что кариус подарил 2 гола в финале, почему это не комментируешь? сказал бы ну у нас на воротах косяк, реал победил из-за него, ах да, это же СВОЙ, своих не трогаем, будем ныть и трындеть про чужих. Не прав ли я? люблю клоппа - крутой мужик, но сейчас не прав.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих воззрениях на успех в футболе. Немец не готов добиваться его любой ценой.
«Для меня важен способ победы. В финале Лиги чемпионов против «Реала» Серхио Рамос повел себя не совсем красиво, и ему следует осмыслить поведение. Испанец травмировал нашего игрока, находящегося на пике формы.
Это плохой, как мне кажется, пример для подрастающего поколения. Лично я побеждать любой ценой не хочу», – сказал Клопп.
В Англии тренер еще ничего не выиграл.