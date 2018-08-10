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    Далич остался на посту главного тренера сборной Хорватии

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продолжит работу на своем посту.

    Накануне состоялась его встреча с президентом федерации футбола Хорватии Давором Шукером. На ней обсуждалось дальнейшее будущее специалиста.

    «На этой встрече мы обсудили и разрешили все наши проблемы. С нетерпением жду новых вызовов», – приводит слова Далича пресс-служба федерации.

    Сборная Хорватии завоевала серебряные медали чемпионата мира-2018, уступив в финале турнира Франции (2:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 15 августа 2018, 18:32

      отлично построенная команда, думающие игроки .....каждый делает свое дело...смотрела Хорватию-Нигерию на стадионе...самый незабываемый матч этого ЧМ после Бельгии-Франции

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 10 августа 2018, 08:05

      Странно. А были предпосылки его уволить?

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