Далич остался на посту главного тренера сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продолжит работу на своем посту.

Накануне состоялась его встреча с президентом федерации футбола Хорватии Давором Шукером. На ней обсуждалось дальнейшее будущее специалиста.

«На этой встрече мы обсудили и разрешили все наши проблемы. С нетерпением жду новых вызовов», – приводит слова Далича пресс-служба федерации.

Сборная Хорватии завоевала серебряные медали чемпионата мира-2018, уступив в финале турнира Франции (2:4).