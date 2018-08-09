Куртуа: «Если Азар однажды перейдет в «Реал», это будет потрясающе»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о полузащитнике «Челси» Эдене Азаре.

«Он замечательный игрок, я бы хотел снова играть с ним. Посмотрим, что произойдет в будущем. Если он однажды перейдет сюда, это будет потрясающе», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Азару.

Вчера мадридский клуб официально объявил о трансфере Куртуа. Сегодня «Реал» провел презентацию игрока.

«Реал» провел презентацию Куртуа