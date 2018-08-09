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    Куртуа: «Если Азар однажды перейдет в «Реал», это будет потрясающе»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о полузащитнике «Челси» Эдене Азаре.

    «Он замечательный игрок, я бы хотел снова играть с ним. Посмотрим, что произойдет в будущем. Если он однажды перейдет сюда, это будет потрясающе», – сказал Куртуа.

    Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Азару.

    Вчера мадридский клуб официально объявил о трансфере Куртуа. Сегодня «Реал» провел презентацию игрока.

    «Реал» провел презентацию Куртуа

    Источник: Skysports

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    09.08.2018 20:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 августа 2018, 08:06

      Чтобы ты в Реале опомнился, чтобы фанаты Атлетико, уничтожили тебя, когда ты посмеешь вступить на газон Ванда Метрополитано

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 августа 2018, 06:59

      Через дырку говорит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 августа 2018, 02:33

      С.у.ч.е.ныш

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 августа 2018, 22:20

      Теперь и Азара перетянут.

      4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 августа 2018, 22:16

      Ушел-молчи!!!

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 9 августа 2018, 21:53

      Вот курва носатая. Захлопни варежку там и сиди на банке ровно под Навасом.

      4
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      Рейтинг: +148

      Sarco 9 августа 2018, 21:12

      Сначала ,пацан говорит , что переходит в Испанию, потому что ,хочет быть рядом с детьми , а потом говорит , что всегда мечтал перейти в Реал . А теперь еще и хочет Азара переманить

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