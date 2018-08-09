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  • Пономарев: «Посмотрел все игры ЦСКА с участием молодых игроков, и мне ребята очень понравились. У команды радужные перспективы»

Пономарев: «Посмотрел все игры ЦСКА с участием молодых игроков, и мне ребята очень понравились. У команды радужные перспективы»

9 августа 2018, 18:00
6

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что у армейцев есть хорошие перспективы в нынешнем сезоне. По словам ветерана, тренерам московской команды нужно больше доверять молодым футболистам.

В новом сезоне РПЛ ЦСКА стартовал с ничьей и поражения. Это худший показатель команды с 2001 года. В летнее межсезонье московский клуб покинули восемь игроков.

«Старт сезона выдался не совсем удачным, но перспективы радужные. Я посмотрел все игры ЦСКА с участием наших молодых игроков, и, честно говоря, мне ребята очень понравились. В них отчетлива видна перспектива. Надеюсь, они освоятся в первой части чемпионата, а потом уже будут в полную меру оправдывать возложенные на них надежды. Я думаю, что доверять молодым ребятишкам – это правильно. Самое главное, что ребята из молодежки видят, что есть условия для развития и есть куда расти.

Что касается трансферов команды, то все приобретения мне кажутся грамотными и хорошими. Я бы посоветовал купить еще одного форварда. Все-таки над атакой ЦСКА нужно работать. Я надеялся на Чалова. Он уже, можно сказать, достаточно опытный игрок и это его время, чтобы заиграть и зарекомендовать себя. Но, к сожалению, в этом году он не оправдывает ожидания. Да и в прошлом году, честно говоря, когда он забивал, то по большей степени ему везло. Так бывает у каждого футболиста.

Бывают периоды, когда и мяч на ногу все время отскакивает, и вовремя оказываешься в штрафной, и выходишь один на один с вратарем после нескольких рикошетов. А у нас молодые игроки думают, что так будет случаться каждый раз. Нет. Надо впахивать и впахивать, чтобы приобрести уверенность и закрепится в команде. Я думал, что Чалов это осознает, но, к сожалению, оказалось, что у него такие же мозги, как и у всех. Он не будет все время забивать, если не будет усердно работать.

Вы вспомните Павлюченко. Вроде бы перспективный был игрок, забивал немало. Но меня сильно удивило, когда он заявил, что нападающий не должен бегать, а должен только забивать. Нет, так не бывает. Так мог играть только один футболист – Эдуард Стрельцов. Он мог предугадывать события за несколько секунд до их свершения. К сожалению, таких игроков больше нет.

Однако, я очень надеюсь, что вскоре новые игроки и молодые воспитанники клуба сыграются, и нас будет настоящая команда, которая добьется блестящих результатов», – сказал Пономарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (6)
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СашкаГуров
1533828284
Правильные слова!)
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vladimir-7
1533828995
В.Пономарев прав, что ПФК ЦСКА сделал ставку на молодежь и правильно делает, что доверяет им и действительно у них все получится, пожелаю им успехов и удачи. ЦСКА, вперед!!!
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directorpg
1533833888
Мы тоже надеемся и верим в успех команды!
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за ЦСКА с 1980г
1533834253
+100500
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Lester84
1533834788
Хз, че он там разглядел. Ему как бывшему игроку наверное виднее. На мой взгляд один удар в створ в игре с Ростовом - очень сомнительная перспектива... Хотя если ко второй половине сезона команда заиграет - неудачу в этом сезоне можно будет простить
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Viper for CSKA
1533835910
Не знаю, где он увидел недостаток движения и старания со стороны Чалова. У меня сложилось впечатление, что он один что-то в атаке старается придумать. Играет на обострение, нестандартно, технично. Не всё получается, но одному тоже тяжело. Остальные пока в основном носятся, толку мало, к сожалению. Очень Дзагоева не хватает, его травма явно команду из колеи выбила. Кучаев тоже бы не помешал с его работоспособностью и высоким КПД. А вообще ЦСКА нужен не форвард, а тот, кто мяч имеющимся напам будет доставлять. Десятки не хватает остро, даже с учётом Дзагоева, который уже привык играть глубже. Последнего паса нет, поэтому и результаты такие.
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