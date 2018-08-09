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    Саввиди: «Не верю, что фанаты ПАОКа напали на российских журналистов. Север Греции любит русских больше, чем русские себя»

    Владелец ПАОКа Иван Саввиди заявил, что не в курсе нападения болельщиков его команды на российских журналистов. При этом он выразил уверенность, что подобного просто не могло случиться.

    Инцидент произошел перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2). Фанаты греческого клуба атаковали пресс-ложе. Некоторым из них удалось нанести удары российским представителям СМИ.

    «Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите. Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОКа могли напасть на представителей прессы.

    Провокация ли это? В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя», – сказал Саввиди.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2018 16:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 11:05

      Американцы ПРОПЛАТИЛИ эту провокацию под видом болельщиков ПАОК!
      Отморозки есть везде и за американские деньги они всегда готовы отморозиться.
      На провокации американцев не надо отвечать.
      Они потом раздуют из греческой мухи американского СЛОНА!
      Американцы делают это преднамеренно.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 13:37

      Саввиди, включи видео и наслаждайся.
      Мы твоих питомцев в Москве на части рвать будем, чтобы у вас там в Греции пробоина в генетической памяти образовалась.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 августа 2018, 12:37

      Ну, если это любовь, то я Папа римский!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 11 августа 2018, 10:19

      Агент влияния проявился!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1856

      mahan 10 августа 2018, 08:26

      Естественно ты не в курсе, так мы все в это и поверили, УЕФА тоже никак не реагирует, они только могут наши клубы наказывать на ровном месте.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 августа 2018, 07:43

      Я тоже не верю, ни видео, ни синяков и 3 журналиста которым нада верить...

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 августа 2018, 23:45

      " Не верю!" Где-то это уже было. Ах да, Станиславский К.С. А парню, который выбегает на поле с пистолетом, точно можно сказать: "не верю".

      4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 9 августа 2018, 22:23

      Российский орденоносец, личный друг нашего лидера ( по его собственным словам),
      бывший депутат Госдума, естественно. от ЕР. Что с него возьмешь?

      3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 21:47

      Саввиди не в курсе той темы. К тому же он не принимал , не участвовал ,не состоял.

      6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 августа 2018, 20:29

      Это провокация! Их там не было!!!! Где-то это уже было...

      3
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