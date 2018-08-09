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  • Саввиди: «Не верю, что фанаты ПАОКа напали на российских журналистов. Север Греции любит русских больше, чем русские себя»

Саввиди: «Не верю, что фанаты ПАОКа напали на российских журналистов. Север Греции любит русских больше, чем русские себя»

9 августа 2018, 16:50
21

Владелец ПАОКа Иван Саввиди заявил, что не в курсе нападения болельщиков его команды на российских журналистов. При этом он выразил уверенность, что подобного просто не могло случиться.

Инцидент произошел перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2). Фанаты греческого клуба атаковали пресс-ложе. Некоторым из них удалось нанести удары российским представителям СМИ.

«Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите. Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОКа могли напасть на представителей прессы.

Провокация ли это? В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя», – сказал Саввиди.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ПАОК Спартак
Комментарии (21)
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84aivengo
1533823067
ты бы еще выбежал с пистолетом
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Project Бабангида
1533824143
русских может они и любят, но среди журналистов русского хрен найдёшь
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Полная Канистра
1533826241
от факта не уйдёшь МИД этим делом занялось так что бабке своей это расскажи что не в курсе и не поверю понял ты чучело с пистолетом
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piligrim1986
1533828617
сказал чел, который на поле с пестиком выбегал))))
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Blossiya
1533830249
Про таких у нас говорят: им ссы в глаза, а они все божья роса. Не верит он, видите ли. Не был на стадионе, не участвовал, не видел, не верит.
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Nintendo8800
1533832893
ахха сам то отморозок , оставшийся в 90х
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OfaZavr
1533833153
хоть верь хоть нет но инцидент имел место быть)
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zigbert
1533840426
Саввиди не в курсе той темы. К тому же он не принимал , не участвовал ,не состоял.
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Супервайзер
1533842634
Российский орденоносец, личный друг нашего лидера ( по его собственным словам), бывший депутат Госдума, естественно. от ЕР. Что с него возьмешь?
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мы_не_рабы
1533847548
" Не верю!" Где-то это уже было. Ах да, Станиславский К.С. А парню, который выбегает на поле с пистолетом, точно можно сказать: "не верю".
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