Саввиди: «Не верю, что фанаты ПАОКа напали на российских журналистов. Север Греции любит русских больше, чем русские себя»

Американцы ПРОПЛАТИЛИ эту провокацию под видом болельщиков ПАОК!
Отморозки есть везде и за американские деньги они всегда готовы отморозиться.
На провокации американцев не надо отвечать.
Они потом раздуют из греческой мухи американского СЛОНА!
Американцы делают это преднамеренно.
Владелец ПАОКа Иван Саввиди заявил, что не в курсе нападения болельщиков его команды на российских журналистов. При этом он выразил уверенность, что подобного просто не могло случиться.
Инцидент произошел перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2). Фанаты греческого клуба атаковали пресс-ложе. Некоторым из них удалось нанести удары российским представителям СМИ.
«Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите. Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОКа могли напасть на представителей прессы.
Провокация ли это? В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя», – сказал Саввиди.