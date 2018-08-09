Саввиди: «Не верю, что фанаты ПАОКа напали на российских журналистов. Север Греции любит русских больше, чем русские себя»

Владелец ПАОКа Иван Саввиди заявил, что не в курсе нападения болельщиков его команды на российских журналистов. При этом он выразил уверенность, что подобного просто не могло случиться.

Инцидент произошел перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2). Фанаты греческого клуба атаковали пресс-ложе. Некоторым из них удалось нанести удары российским представителям СМИ.

«Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите. Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОКа могли напасть на представителей прессы.

Провокация ли это? В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя», – сказал Саввиди.