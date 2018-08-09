У греческого болельщика случился сердечный приступ после победы ПАОКа над «Спартаком»

Я думаю, после того, что учинили греческие фанатики в Солониках по отношению к нашим соотечественникам, многим их болелам придётся обращаться ко врачам в Москве...
После завершения первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались ПАОК и «Спартак», у одного из греческих болельщиков случился сердечный приступ, сообщает to10.gr.
Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего болельщик был доставлен в больницу.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.