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    У греческого болельщика случился сердечный приступ после победы ПАОКа над «Спартаком»

    После завершения первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались ПАОК и «Спартак», у одного из греческих болельщиков случился сердечный приступ, сообщает to10.gr.

    Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего болельщик был доставлен в больницу.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 августа 2018, 12:03

      Я думаю, после того, что учинили греческие фанатики в Солониках по отношению к нашим соотечественникам, многим их болелам придётся обращаться ко врачам в Москве...

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