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  • Нападающий ПАОКа Лимниос: «Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол»

Нападающий ПАОКа Лимниос: «Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол»

9 августа 2018, 07:41
10

Нападающий ПАОКа Димитриос Лимниос заявил, что никогда не забудет игру со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он забил один из голов своей команды, сравняв счет в игре.

«Это был матч, который я никогда не забуду. Стадион был полон, что двигало нас вперед. Теперь мы поняли, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов.

Мы анализировали игру «Спартака». У них в атаке есть несколько опасных игроков. Но нам удалось с ними справиться. Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.

В первые 20 минут нас не было на поле, но мы правильно отреагировали на это. Выиграли со счетом 3:2 и теперь сохраняем позитивный настрой перед поездкой в Россию», – приводит sportime.gr слова Лимниоса.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПАОК Спартак Лимниос Димитриос
Комментарии (10)
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Oldtrafford83/97
1533790523
Зато ваше эго уж точно больше чем бюджет Спартака,надеюсь в Москве получите хороших пиз...лей!!!
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A-Den
1533791213
Стадион был полон?
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Рубик Докоян
1533791464
Пусть бюджет клуба, его рейтинг, стоимость игроков, их зарплаты рассматривают разного рода "эксперты," а в футбол играю футболисты. И побеждает тот кто лучше сыграл и кому больше повезло.
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GeorgeXIII
1533792213
Главное, у меня ТБ 2,5 зашло!!!)))
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zigbert
1533799470
Не всегда высокий бюджет отражается на преимуществе одной из команд. На поле (как и в бане) все равны.
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OfaZavr
1533802665
если бы не наша расхлябанность то вы за свои дыры в обороне еще не раз поплатились бы, Спартак умеет все упустить то что нажито непосильным трудом вот только в чем причина.
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