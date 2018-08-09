Нападающий ПАОКа Лимниос: «Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол»

Нападающий ПАОКа Димитриос Лимниос заявил, что никогда не забудет игру со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он забил один из голов своей команды, сравняв счет в игре.

«Это был матч, который я никогда не забуду. Стадион был полон, что двигало нас вперед. Теперь мы поняли, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов.

Мы анализировали игру «Спартака». У них в атаке есть несколько опасных игроков. Но нам удалось с ними справиться. Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.

В первые 20 минут нас не было на поле, но мы правильно отреагировали на это. Выиграли со счетом 3:2 и теперь сохраняем позитивный настрой перед поездкой в Россию», – приводит sportime.gr слова Лимниоса.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.