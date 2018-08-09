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    Нападающий ПАОКа Лимниос: «Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол»

    Нападающий ПАОКа Димитриос Лимниос заявил, что никогда не забудет игру со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он забил один из голов своей команды, сравняв счет в игре.

    «Это был матч, который я никогда не забуду. Стадион был полон, что двигало нас вперед. Теперь мы поняли, что можем продолжать мечтать о Лиге чемпионов.

    Мы анализировали игру «Спартака». У них в атаке есть несколько опасных игроков. Но нам удалось с ними справиться. Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня деньги не играли в футбол. ПАОК одержал большую победу.

    В первые 20 минут нас не было на поле, но мы правильно отреагировали на это. Выиграли со счетом 3:2 и теперь сохраняем позитивный настрой перед поездкой в Россию», – приводит sportime.gr слова Лимниоса.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 07:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:17

      если бы не наша расхлябанность то вы за свои дыры в обороне еще не раз поплатились бы, Спартак умеет все упустить то что нажито непосильным трудом вот только в чем причина.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:24

      Не всегда высокий бюджет отражается на преимуществе одной из команд. На поле (как и в бане) все равны.

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 августа 2018, 08:23

      Главное, у меня ТБ 2,5 зашло!!!)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 08:11

      Пусть бюджет клуба, его рейтинг, стоимость игроков, их зарплаты рассматривают разного рода "эксперты," а в футбол играю футболисты. И побеждает тот кто лучше сыграл и кому больше повезло.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 9 августа 2018, 09:20

      ПАОК пару голов ещё простил Спартаку во втором тайме.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 9 августа 2018, 09:31

      Согласен. "Спартак" был неузнаваем в защите в этой игре. Многие недорабатывали в единоборствах и оставляли свободными для приёма мяча греков.

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > vladimir-7 9 августа 2018, 10:14

      А Спартак не простил Паок??? Пару голиков + не забитый пеналь - не подарил???

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Parham 9 августа 2018, 13:38

      Не сравнивай прощения команд, а делай выводы об
      игре защиты своей команды, особенно Д.Комбарова.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 9 августа 2018, 08:06

      Стадион был полон?

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 9 августа 2018, 07:55

      Зато ваше эго уж точно больше чем бюджет Спартака,надеюсь в Москве получите хороших пиз...лей!!!

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