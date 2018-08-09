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  • Рахимич: «Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы квалификацию ЛЧ»

Рахимич: «Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы квалификацию ЛЧ»

9 августа 2018, 06:31
16

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рад, что армейцы смогли в прошлом сезоне напрямую квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию.

Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно.

А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности», – считает Рахимич.

Источник: Известия
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Рахимич Элвир
Комментарии (16)
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Dominator777
1533790745
Атакующей игры у армейцев, опыта и сыгранности в целом, пока нет. Но будем надеяться, что тренер "поставит" игру, наладит взаимодействие игроков, а опыт - дело наживное. Верим в армейцев и тренера, ждем побед!
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Стаz
1533792674
Капитан очевидность ***!
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vladimir-7
1533793789
Как написано в заголовке статьи и в тексте, то есть разница на 180 град. Заголовок: "Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы квалификацию ЛЧ". Получается, что ЦСКА не прошел бы. Текст: " Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию". Т.е. прошла бы. Журналистам и редакторам нужно быть внимательнее и не допускать таких ляпов.
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Чикомас
1533796403
А никто и не спорит. Более того, не факт ,что мы окажемся в первой пятерке нашего чемпа в этом сезоне. Тому есть причины. И причины объективные. Мы все понимаем и надеемся что все равно команда встанет на ноги, не в этом, так в следующем сезоне. Мы с вами ребята..
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VIPded
1533797234
Увы, так и есть...
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Derzkiy1
1533800552
Сыгрывать нужно состав , абсолютно не сыгранная команда и нужны ещё усиления , Судя по всем официальным матчам ЦСКА играет хорошо , сил и терпения Гончаренко !
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GSKA1974
1533822378
Лишь бы Гинер не труханул раньше времени и Гончаренко бы не убрал
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84aivengo
1533828327
когда нибудь закончатся эти кредито-выплаты в ущерб командного усиления? в середняки скатимся уже.... в нынешнем сезоне особенно тревожно
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serglider
1533830443
Придется Слуцкого обратно звать))) Маловероятно, что кто-то вообще сможет вытащить сегодняшний ЦСКА на более-менее приличный уровень игры... В РПЛ правда, кроме Зенита и Локо все остальные клубы сталкиваются практически с такими же трудностями.
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111ax
1533879622
В этом сезоне нужно поставить цель - построить новую команду и поставить ей игру, а потом уже о чемпионстве говорить
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