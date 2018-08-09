Рахимич: «Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы квалификацию ЛЧ»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рад, что армейцы смогли в прошлом сезоне напрямую квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию.

Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно.

А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности», – считает Рахимич.