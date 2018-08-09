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    Рахимич: «Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы квалификацию ЛЧ»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рад, что армейцы смогли в прошлом сезоне напрямую квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов.

    «Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию.

    Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно.

    А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности», – считает Рахимич.

    Источник: Известия

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    09.08.2018 06:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +706

      111ax 10 августа 2018, 08:40

      В этом сезоне нужно поставить цель - построить новую команду и поставить ей игру, а потом уже о чемпионстве говорить

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 9 августа 2018, 19:00

      Придется Слуцкого обратно звать))) Маловероятно, что кто-то вообще сможет вытащить сегодняшний ЦСКА на более-менее приличный уровень игры... В РПЛ правда, кроме Зенита и Локо все остальные клубы сталкиваются практически с такими же трудностями.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 августа 2018, 18:25

      когда нибудь закончатся эти кредито-выплаты в ущерб командного усиления? в середняки скатимся уже.... в нынешнем сезоне особенно тревожно

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 9 августа 2018, 16:46

      Лишь бы Гинер не труханул раньше времени и Гончаренко бы не убрал

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 августа 2018, 13:29

      Очевидные вещи, конечно, сказал...но вспомните сколько времени все говорили, что команде нужно омоложение? вот оно вам, новый состав по сути, теперь ждать и надеяться.
      ЦВБП!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > SunRomeS 9 августа 2018, 18:26

      постепенно надо было... а не когда гром прогремит

      1
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      Рейтинг: +222

      Леший88 9 августа 2018, 12:19

      в нынешнем состоянии армейцы рискуют даже в пятерку лидеров ЧР не попасть

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 августа 2018, 10:42

      Сыгрывать нужно состав , абсолютно не сыгранная команда и нужны ещё усиления , Судя по всем официальным матчам ЦСКА играет хорошо , сил и терпения Гончаренко !

      2
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Derzkiy1 9 августа 2018, 18:47

      Кроме "сыгранности" в ЦСКА еще полно "дыр": молодеж имеет большие проблемы в технике, тактике, психологической устойчивости, а главное физически не готова ни к российскому, ни к ЛЧ марафону... Еще только начался чемпионат, а уже пошли травмы... Муса, Головин, Вермблум ушли и результативность резко упала и маловероятно, что будет кто-то из этого состава стабильно забивать вообще...

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 августа 2018, 09:47

      Увы, так и есть...

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 августа 2018, 09:33

      А никто и не спорит. Более того, не факт ,что мы окажемся в первой пятерке нашего чемпа в этом сезоне. Тому есть причины. И причины объективные. Мы все понимаем и надеемся что все равно команда встанет на ноги, не в этом, так в следующем сезоне. Мы с вами ребята..

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2018, 08:49

      Как написано в заголовке статьи и в тексте, то есть разница на 180 град.
      Заголовок: "Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы
      квалификацию ЛЧ". Получается, что ЦСКА не прошел бы.
      Текст: " Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не
      прошла бы квалификацию". Т.е. прошла бы. Журналистам и редакторам
      нужно быть внимательнее и не допускать таких ляпов.

      6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 9 августа 2018, 09:44

      кривое зеркало на бомбере это норма

      4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > vladimir-7 9 августа 2018, 10:04

      Конечно противоречиво.

      3
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