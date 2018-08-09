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    Погба сделал новую прическу с двумя звездами в честь победы Франции на ЧМ-2018

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба сделал новую прическу с двумя звездами в честь победы национальной команды на чемпионате мира-2018.

    Это чемпионство стало для французов вторым в истории. Теперь на логотипе сборной будет изображено две звезды.

    «Вернулся домой с двумя звездами», – написал Погба в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    09.08.2018 01:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 16 августа 2018, 14:47

      меня ваще смешит вся эта мода на прически, серьезные вроде парни, классные футболисты а на бошки посмотришь и не знаешь то ли ржать то ли плакать. Ладно еще когда эти чудеса парикмахерского искусства не мешают, а когда как у Кавани или у Мозеса...о чем они думают????

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 10:05

      Какой же он дешёвый понторез. Ему вообще футбол интересен? Такое впечатление, что он как многие рокеры - пошли в музыку, чтобы девок кадрить было проще. Так и это, футбол как способ стать знаменитым.

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