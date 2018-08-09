Погба сделал новую прическу с двумя звездами в честь победы Франции на ЧМ-2018

меня ваще смешит вся эта мода на прически, серьезные вроде парни, классные футболисты а на бошки посмотришь и не знаешь то ли ржать то ли плакать. Ладно еще когда эти чудеса парикмахерского искусства не мешают, а когда как у Кавани или у Мозеса...о чем они думают????
Полузащитник сборной Франции Поль Погба сделал новую прическу с двумя звездами в честь победы национальной команды на чемпионате мира-2018.
Это чемпионство стало для французов вторым в истории. Теперь на логотипе сборной будет изображено две звезды.
«Вернулся домой с двумя звездами», – написал Погба в инстаграме.
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