Погба сделал новую прическу с двумя звездами в честь победы Франции на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции Поль Погба сделал новую прическу с двумя звездами в честь победы национальной команды на чемпионате мира-2018.

Это чемпионство стало для французов вторым в истории. Теперь на логотипе сборной будет изображено две звезды.

«Вернулся домой с двумя звездами», – написал Погба в инстаграме.