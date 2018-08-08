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    Шатов – лучший игрок 2-го тура РПЛ

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признан лучшим игроком 2-го тура РПЛ.

    В матче против тульского «Арсенала» (1:0) хавбек забил единственный гол и принес команде победу.

    На данный момент «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

    В нынешнем сезоне Шатов провел в РПЛ два матча, забил гол и отдал результативную передачу.

    Источник: РПЛ

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    08.08.2018 23:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:47

      Ванек из Уфы более достоин он дубль сделал, второй тур зенитовского игрока признают лучшим хотя это не совсем справедливо, как по мне так в первом Азмун больше достоин а во втором Ванек.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 9 августа 2018, 08:07

      просто все знают как смотреть.... без вашего бабла

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 9 августа 2018, 08:06

      чё приводите свои ссылки никчёмные... по ни 1-1000 пролазает.... верните чемпионат на доступные каналы

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 августа 2018, 07:50

      Трудно определить кто лучший,но играет Шатов прилично.

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 августа 2018, 00:57

      странно

      1
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