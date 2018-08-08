Шатов – лучший игрок 2-го тура РПЛ

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признан лучшим игроком 2-го тура РПЛ.

В матче против тульского «Арсенала» (1:0) хавбек забил единственный гол и принес команде победу.

На данный момент «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Шатов провел в РПЛ два матча, забил гол и отдал результативную передачу.