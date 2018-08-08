Шатов – лучший игрок 2-го тура РПЛ

Ванек из Уфы более достоин он дубль сделал, второй тур зенитовского игрока признают лучшим хотя это не совсем справедливо, как по мне так в первом Азмун больше достоин а во втором Ванек.
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов признан лучшим игроком 2-го тура РПЛ.
В матче против тульского «Арсенала» (1:0) хавбек забил единственный гол и принес команде победу.
На данный момент «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Шатов провел в РПЛ два матча, забил гол и отдал результативную передачу.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 8 августа 2018 г.