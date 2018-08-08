Фирмино пожертвовал 286 тысяч двум малолетним братьям на лечение

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино помог финансовой поддержкой семье с двумя больными детьми.

Бразилец передал 286 тысяч бразильских реалов семье, в которой растут два брата Жоао Витор и Мигель. Они больны спинальной мышечной атрофией. Данной суммы хватит на год лечения.

«Мы здесь, чтобы рассказать всем, что достигли нашей цели. Благодаря помощи всех и Роберто Фирмино в частности нам удалось оплатить первый год лечения детей.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог нам. У меня просто нет слов, чтобы описать то, что чувствую. Завтра Мигелю исполняется один год, это огромный подарок нам всем», – рассказала мама детей в инстаграме.

Мама детей получила звонок от супруги Фирмино. Она передала деньги детям.