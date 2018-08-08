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    Фирмино пожертвовал 286 тысяч двум малолетним братьям на лечение

    Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино помог финансовой поддержкой семье с двумя больными детьми.

    Бразилец передал 286 тысяч бразильских реалов семье, в которой растут два брата Жоао Витор и Мигель. Они больны спинальной мышечной атрофией. Данной суммы хватит на год лечения.

    «Мы здесь, чтобы рассказать всем, что достигли нашей цели. Благодаря помощи всех и Роберто Фирмино в частности нам удалось оплатить первый год лечения детей.

    Я хочу поблагодарить всех, кто помог нам. У меня просто нет слов, чтобы описать то, что чувствую. Завтра Мигелю исполняется один год, это огромный подарок нам всем», – рассказала мама детей в инстаграме.

    Мама детей получила звонок от супруги Фирмино. Она передала деньги детям.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.08.2018 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:32

      Поступок достойный уважения.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 августа 2018, 09:02

      Достойный поступок.Депутаты и иже с ними брали бы в пример,может быть и заслужили народное уважение.

      6
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 8 августа 2018, 08:35

      тихо мирно без шума помог вот и все. Ни пафоса ни криков какой я хороший. Молодец

      5
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