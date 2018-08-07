«Борнмут» купил Лерму. Это рекордный трансфер для клуба

25 млн евро за какого-то Лерму? Лично мне ничем не запомнился этот Лерма по ЧМ-2018. Кроме разве что фамилии, прославленной в истории средневековой Испании. Играл не лучше партнеров по команде, заслуженно вылетевшей на групповом этапе.
Полузащитник Жефферсон Лерма продолжит карьеру в АПЛ. Колумбийца приобрел «Борнмут». Последним местом работы южноамериканца был «Леванте».
Стоимость сделки составила 25 миллионов евро. Для британского клуба это трансферный рекорд – ранее за такие деньги он никого не приобретал.
Лерма принимал участие в чемпионате мира-2018.
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— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 7 августа 2018 г.