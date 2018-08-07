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    «Борнмут» купил Лерму. Это рекордный трансфер для клуба

    Полузащитник Жефферсон Лерма продолжит карьеру в АПЛ. Колумбийца приобрел «Борнмут». Последним местом работы южноамериканца был «Леванте».

    Стоимость сделки составила 25 миллионов евро. Для британского клуба это трансферный рекорд – ранее за такие деньги он никого не приобретал.

    Лерма принимал участие в чемпионате мира-2018.

    Источник: Twitter

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    07.08.2018 22:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 7 августа 2018, 22:29

      25 млн евро за какого-то Лерму? Лично мне ничем не запомнился этот Лерма по ЧМ-2018. Кроме разве что фамилии, прославленной в истории средневековой Испании. Играл не лучше партнеров по команде, заслуженно вылетевшей на групповом этапе.

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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 > Вомбат 7 августа 2018, 23:22

      А они из группы вышли

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Вомбат 7 августа 2018, 23:58

      Лол

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