«Борнмут» купил Лерму. Это рекордный трансфер для клуба

Полузащитник Жефферсон Лерма продолжит карьеру в АПЛ. Колумбийца приобрел «Борнмут». Последним местом работы южноамериканца был «Леванте».

Стоимость сделки составила 25 миллионов евро. Для британского клуба это трансферный рекорд – ранее за такие деньги он никого не приобретал.

Лерма принимал участие в чемпионате мира-2018.