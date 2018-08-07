Daily Express: стоимость трансфера Дембеле в «Арсенал» может составить 100 миллионов

Чушь полная. Источник сомнительный, к тому же нам уже все уши СМИ прожужжали, что бюджет Арсенала на это ТО немногим более 50 млн. Весь бюджет вообще. Какие 100 млн за одного игрока? Тем более, что Дембеле в Барсе пока что сделал только шаг назад в своём развитии.
Судя по всему, Арсенал больше никого не купит. Ппришли Гандузи (9 млн), Торрейра (30), Сократис (16), Лено (25). По-моему, на этом всё. 80 млн более чем, при том, что недавно в команду пришли такие звёзды как Ляказетт, и Обамеянг. Арсенал не привык тратится.
Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле текущим летом может оказаться в другой команде. Подписать форварда желает «Арсенал», который готов выложить за футболиста 100 миллионов евро.
Видеть француза в Лондоне желает лично главный тренер команды Унаи Эмери, для которого этот сезон будет дебютным в АПЛ.
Дембеле пришел в «Барселону» в прошлом году.