Daily Express: стоимость трансфера Дембеле в «Арсенал» может составить 100 миллионов

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле текущим летом может оказаться в другой команде. Подписать форварда желает «Арсенал», который готов выложить за футболиста 100 миллионов евро.

Видеть француза в Лондоне желает лично главный тренер команды Унаи Эмери, для которого этот сезон будет дебютным в АПЛ.

Дембеле пришел в «Барселону» в прошлом году.