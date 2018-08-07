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    Daily Express: стоимость трансфера Дембеле в «Арсенал» может составить 100 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле текущим летом может оказаться в другой команде. Подписать форварда желает «Арсенал», который готов выложить за футболиста 100 миллионов евро.

    Видеть француза в Лондоне желает лично главный тренер команды Унаи Эмери, для которого этот сезон будет дебютным в АПЛ.

    Дембеле пришел в «Барселону» в прошлом году.

    Источник: Express.co.uk

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    07.08.2018 21:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 августа 2018, 23:01

      Чушь полная. Источник сомнительный, к тому же нам уже все уши СМИ прожужжали, что бюджет Арсенала на это ТО немногим более 50 млн. Весь бюджет вообще. Какие 100 млн за одного игрока? Тем более, что Дембеле в Барсе пока что сделал только шаг назад в своём развитии.
      Судя по всему, Арсенал больше никого не купит. Ппришли Гандузи (9 млн), Торрейра (30), Сократис (16), Лено (25). По-моему, на этом всё. 80 млн более чем, при том, что недавно в команду пришли такие звёзды как Ляказетт, и Обамеянг. Арсенал не привык тратится.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Cules2013 7 августа 2018, 23:16

      Он уже давно тратится, а сейчас ещё Кронке получит весь пакет акций и что-то нужно делать, чтоб Арсенал вырос.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 8 августа 2018, 10:13

      Про Не привык тратиться - Смена тренера, продажа акций Усмановым, нужна нуждейшая перемен. Надо им что-то менять уже как года 4. Все может быть.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 8 августа 2018, 10:17

      Ну так про смену тренера это и говорили, что Эмери выбрали потому, что он оказался с самыми скромными трансферными требованиями.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 8 августа 2018, 10:27

      А то Венгер шиковал ? Меняешь тренера - меняй стиль. Плюс проблемные позиции, уход ряда игроков и вышеперечисленное мной.

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