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    «Спартак» прилетел в Грецию на матч с ПАОКом

    «Спартак» прибыл в Грецию на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    Самолет с футболистами московской команды успешно приземлился в международном аэропорте в Салониках.

    Как ранее сообщалось, в заявку на игру вошел 21 игрок.

    Встреча ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, на стадионе «Тумба». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.08.2018 17:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +67330

      portero 7 августа 2018, 22:51

      надеемся что на победу наиграют, вроде как соперник совсем по силам.
      если конечно играть по максимуму.
      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 21:11

      Ждем хорошей игры. Удачи ребята!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 20:05

      Завтра вечером пьём, только вот смотря что : 150 гр. хорошего коньяка с кофе или валидол ?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 августа 2018, 20:03

      Победы и без травм! Пусть все наши клубы по максимуму накидают очки в копилку страны.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 августа 2018, 19:44

      Отрабатывайте по полной, за смазанную концовку сезона - вы в долгу перед нами, так что выдохнули и пахать, пахать, пахать.))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:35

      хорошо, удачи вам парни!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 7 августа 2018, 18:31

      Спартаку победы в матчах с ПАОКом!И в дальнейшем по сетке ЛЧ тоже удачного выступления.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 18:03

      Погода отличная !!!!!! Настроение отличное!!!!!! НИ ПУХА НИ ПЕРА ВАМ !!!!!!!!

      7
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