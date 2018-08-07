«Спартак» прилетел в Грецию на матч с ПАОКом

надеемся что на победу наиграют, вроде как соперник совсем по силам.
если конечно играть по максимуму.
Удачи!
«Спартак» прибыл в Грецию на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.
Самолет с футболистами московской команды успешно приземлился в международном аэропорте в Салониках.
Как ранее сообщалось, в заявку на игру вошел 21 игрок.
Встреча ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, на стадионе «Тумба». Начало – в 20:00 по московскому времени.
#Спартак #ChampionsLeague #Spartak #UCL #ПАОКСпартак pic.twitter.com/RVg8lSHhGb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 августа 2018 г.