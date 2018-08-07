«Спартак» прилетел в Грецию на матч с ПАОКом

«Спартак» прибыл в Грецию на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Самолет с футболистами московской команды успешно приземлился в международном аэропорте в Салониках.

Как ранее сообщалось, в заявку на игру вошел 21 игрок.

Встреча ПАОК – «Спартак» состоится в среду, 8 августа, на стадионе «Тумба». Начало – в 20:00 по московскому времени.