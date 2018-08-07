«Челси» придется заплатить за Кепу 80 миллионов

Почему так дорого, так Кепу хотел Реал забрать ещё в то межсезонье, но в Бильбао быстро его цену подняли. А тут логично, так как вратарь хороший, пусть Реал за Куртуа платит больше, чем за Кепу, минимум 150 или хотя бы 120, чтобы и Кэпу купить и еще кого на сменку если что.
«Челси» рассматривает возможность усиления состава голкипером «Атлетика» Кепой Арризабалагой.
В Лондоне он выступит в качестве замены Тибо Куртуа. Бельгиец требует от руководства «Челси» продать его в «Реал».
Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» рассчитан до лета 2025 года. В нем прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 80 миллионов евро.