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    «Челси» придется заплатить за Кепу 80 миллионов

    «Челси» рассматривает возможность усиления состава голкипером «Атлетика» Кепой Арризабалагой.

    В Лондоне он выступит в качестве замены Тибо Куртуа. Бельгиец требует от руководства «Челси» продать его в «Реал».

    Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» рассчитан до лета 2025 года. В нем прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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    07.08.2018 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 августа 2018, 15:56

      Почему так дорого, так Кепу хотел Реал забрать ещё в то межсезонье, но в Бильбао быстро его цену подняли. А тут логично, так как вратарь хороший, пусть Реал за Куртуа платит больше, чем за Кепу, минимум 150 или хотя бы 120, чтобы и Кэпу купить и еще кого на сменку если что.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 15:54

      Таких денег он не стоит.

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 7 августа 2018, 11:15

      Дорогая кепа выходит...

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 августа 2018, 10:57

      100М за Облака, 80М за Аррисабалагу... Бомбардир, MTV не сообщает какого еще вратаря и за сколько купит Челси?)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 августа 2018, 10:32

      Дураки, завтра Пикфорд будет номер один в мире, и стоить будет в два раза дороже, чем сейчас. А вы помешались на киперах из Ла Лиги, которые не лучше Джорджана, но дороже

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