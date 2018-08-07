«Челси» придется заплатить за Кепу 80 миллионов

«Челси» рассматривает возможность усиления состава голкипером «Атлетика» Кепой Арризабалагой.

В Лондоне он выступит в качестве замены Тибо Куртуа. Бельгиец требует от руководства «Челси» продать его в «Реал».

Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» рассчитан до лета 2025 года. В нем прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 80 миллионов евро.