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    Фекир не исключил ухода из «Лиона». Игроком интересуются клубы АПЛ

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир не исключил, что может покинуть команду.

    «Как вы можете видеть, я в «Лионе». Мне хорошо здесь, но трансферное окно еще открыто, в футболе все происходит быстро. Не знаю, что случится в будущем, но в «Лионе» мне хорошо. В команде хорошая атмосфера, хорошие игроки», – сказал Фекир.

    Ранее сообщалось, что игроком интересуется «МЮ». В начале лета игрок мог перейти в «Ливерпуль», но трансфер сорвался.

    Источник: ФК «Лион»

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    06.08.2018 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 21:15

      Он бы " Челси" пригодился и те спешат его подписать до закрытия ТО. Посмотрим два дня осталось. В " Челси" сейчас разброд и шатание по составу.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 20:48

      Президент клуба, вроде бы, говорил, что Фекир остаётся.

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