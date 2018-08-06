Фекир не исключил ухода из «Лиона». Игроком интересуются клубы АПЛ

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир не исключил, что может покинуть команду.

«Как вы можете видеть, я в «Лионе». Мне хорошо здесь, но трансферное окно еще открыто, в футболе все происходит быстро. Не знаю, что случится в будущем, но в «Лионе» мне хорошо. В команде хорошая атмосфера, хорошие игроки», – сказал Фекир.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «МЮ». В начале лета игрок мог перейти в «Ливерпуль», но трансфер сорвался.