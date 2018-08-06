Кафельников: «Еременко? «Спартак» что, лигу пенсионеров собирает?»

Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в негативной форме высказался о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

– Почему считаю, что Еременко – плохое приобретение? Потому что человеку 31 год. Вы сами знаете, что значит этот возраст в футболе... Извините, у меня даже нет слов, чтобы выразить свои эмоции. Почему не подписывать 20-летних игроков, зачем нам нужен футболист за тридцать? Мы что, лигу пенсионеров собираем? К тому же в «Спартаке» на этой позиции уже есть люди. Я не уверен, что он будет в такой же физической форме, как Ещенко в 34 года, но это исключительный вариант. Андрей своим желанием и стремлением доказывает, что он по праву находится в «Спартаке», команда ему небезразлична. Насчет Еременко я не уверен.

– Плюс у Романа неоднозначное прошлое…

– Меня не волнует, каждый вправе делать, то, что он хочет. Я смотрю со спортивной стороны. Зачем его покупать, зачем платить деньги человеку, который два года не играл в футбол? У нас своих, что ли нет, чисто спартаковских воспитанников, которым нужна только половина той зарплаты, которую наверняка положат Еременко. От них будет намного больше пользы. Такие ребята станут стремиться играть и приносить пользу.

– Вы не верите, что Еременко способен проявить себя потому, что у него долго отсутствовала практика?

– Не уверен в этом. Пускай его другие клубы подписывают. Тот же ЦСКА пусть возьмет его обратно, «Зенит» собирает всех подряд. Почему именно «Спартак»?!

– У него с ЦСКА была предварительная договоренность.

– Тем более ошибка. Зачем больше предлагать? Это абсолютно неправильно со стороны руководства «Спартака» давать огромную сумму за 31-летнего игрока. Я крайне удивлен. Мы что, подписываем Криштиану Роналду, который может принести клубу большую пользу продажей своих маек и отбить всю трансферную сумму?! Очень сомневаюсь, что форма Еременко сделают хорошую выручку, чтобы как-то оправдать его покупку. Или частично отобьет его зарплату. Я в этом сомневаюсь. Тут даже со стороны маркетинга этот трансфер – неверный шаг.

Еременко в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре. Приступить к тренировкам с профессиональным клубом полузащитник может с 7 августа.