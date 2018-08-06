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    Кафельников: «Еременко? «Спартак» что, лигу пенсионеров собирает?»

    Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в негативной форме высказался о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    – Почему считаю, что Еременко – плохое приобретение? Потому что человеку 31 год. Вы сами знаете, что значит этот возраст в футболе... Извините, у меня даже нет слов, чтобы выразить свои эмоции. Почему не подписывать 20-летних игроков, зачем нам нужен футболист за тридцать? Мы что, лигу пенсионеров собираем? К тому же в «Спартаке» на этой позиции уже есть люди. Я не уверен, что он будет в такой же физической форме, как Ещенко в 34 года, но это исключительный вариант. Андрей своим желанием и стремлением доказывает, что он по праву находится в «Спартаке», команда ему небезразлична. Насчет Еременко я не уверен.

    – Плюс у Романа неоднозначное прошлое…

    – Меня не волнует, каждый вправе делать, то, что он хочет. Я смотрю со спортивной стороны. Зачем его покупать, зачем платить деньги человеку, который два года не играл в футбол? У нас своих, что ли нет, чисто спартаковских воспитанников, которым нужна только половина той зарплаты, которую наверняка положат Еременко. От них будет намного больше пользы. Такие ребята станут стремиться играть и приносить пользу.

    – Вы не верите, что Еременко способен проявить себя потому, что у него долго отсутствовала практика?

    – Не уверен в этом. Пускай его другие клубы подписывают. Тот же ЦСКА пусть возьмет его обратно, «Зенит» собирает всех подряд. Почему именно «Спартак»?!

    – У него с ЦСКА была предварительная договоренность.

    – Тем более ошибка. Зачем больше предлагать? Это абсолютно неправильно со стороны руководства «Спартака» давать огромную сумму за 31-летнего игрока. Я крайне удивлен. Мы что, подписываем Криштиану Роналду, который может принести клубу большую пользу продажей своих маек и отбить всю трансферную сумму?! Очень сомневаюсь, что форма Еременко сделают хорошую выручку, чтобы как-то оправдать его покупку. Или частично отобьет его зарплату. Я в этом сомневаюсь. Тут даже со стороны маркетинга этот трансфер – неверный шаг.

    Еременко в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре. Приступить к тренировкам с профессиональным клубом полузащитник может с 7 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 17:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:38

      Трудно сказать :"придется ли он Спартаку ко двору"?. Если это целенаправленное и обдуманное решение руководства клуба и его тренера ,то надо дождаться времени и тогда будет видно - кто оказался прав?

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 6 августа 2018, 21:25

      Спартак его берет не для себя, а чтоб другим не достался

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 августа 2018, 20:15

      да ладно,чего уж там. Берите,если хотите..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 19:54

      Посмотрим с октября, благотворительность это или удачный краткосрочный контракт...

      5
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 6 августа 2018, 19:53

      Мне очень кажется что этот пенсионер заиграет в спартаке и зимой не уйдет

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 августа 2018, 19:46

      До последнего буду надеяться, что это утятина. Иначе просто пздц лютый. Как можно взять и подписать коня?! У меня это в голове не укладывается и не уложится.
      А вью у Кафельникова получилось очень уж толерантное, не в его духе. Из-за темы кокса, видимо.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Eddyson 6 августа 2018, 21:50

      Про этого "коня" все ясно, тут двух мнений быть не может! А если бы этим "конем" был Фернандес?

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Сильвербой 6 августа 2018, 22:08

      И Фернандеса ни в коем случае нельзя. А почему, Вы, думаю, и сами знаете, КББ.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 августа 2018, 19:39

      А я согласен с кафелем, мне тоже этот трансфер не нравится, но не нам решать!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 августа 2018, 19:33

      Женя случаем ни чего не перепутал ?
      Ерёменко выступает тут как свободный агент, у которого заканчивается контракт.Ни кто за него каких то космических денег платить не будет.Да и не космических тоже.Наши вообще ни чем не рискуют.Это Ерёменко теперь нужно доказывать, что он нужен, а не наоборот.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Спартач80 6 августа 2018, 21:01

      Знаешь, это как одна моя знакомая говорила: куй на куй менять, только время терять.Уверенности, что молодой заиграет, тоже нет.А тут фактически смотрины.Докажет, что годен, добро пожаловать.
      Нет, шагай себе мимо.Если встретишь лошадок, передавай привет.
      У нас есть выбор и это прелестно.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 19:17

      вот на этот раз с Кафельниковым полностью согласен, не добавить не убавить.

      8
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      Рейтинг: +33449

      oyabun 6 августа 2018, 18:45

      Мне Роман как футболист очень импонировал. Смущает другое. Пока будем брать подобных легов, в составе Спартака не увидим собственных воспитанников типа Ломовицкого, Бакаева, Рассказова, Мамина и др. Будут где то в арендах тусоваться, а потом совсем уходить, как с тем же Зуевым. Это неприятно и глупо. Зачем тогда их растить, тренировать?

      9
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > oyabun 7 августа 2018, 14:04

      Молодым НУЖНО ГРЫЗТЬ ЗЕМЛЮ!
      И тренироваться до седьмого пота, чтобы в основу попасть.
      А просто так, мол, не будет в Спартаке Романа Ерёменко, и молодым будет шанс - это, простите, иждивенчество.
      Иждивенчество в умах молодых игроков и болел, которые сетуют на то, что молодые "где-то там на подходе теряются в джунглях".
      Молодым игрокам САМИМ решать, хотят или не хотят они играть за основу Спартака и... - РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!
      Ведь не за деньги, которые получает простой гражданин России, они хотят выходить на поле за основную команду, или я не прав?

      1
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      Рейтинг: +33449

      oyabun > derrik2000 7 августа 2018, 15:53

      Совершенно с тобой согласен. Но ведь у этой медали есть и другая сторона. Если не ставить молодых игроков в основу в оф.играх, то у них и не будет шанса себя проявить. Вот Ломовицкого поставили на первую игру с Оренбургом - все радовались "Наконец то! Молодой перспективный игрок вышел в основе!". И всё на этом, как только след игра с более серьезным соперником Ломовицкий "досвидос!" - даже на замену не вышел. Сдается и дальше его можем не увидеть. Как то так.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > oyabun 7 августа 2018, 15:59

      Ломовицкий очень ярко смотрелся в играх предсезонки: ну как ТАКОГО не поставить на первую официальную игру?
      Вместе с тем, я был удивлён решением Карреры выпустить в матче с Локомотивом не Ломовицкого, а Попова.
      Каррера, смотрю: во-первых, не любит доверять молодым в официальных матчах,
      во-вторых, практически ВСЕГДА, ну, или почти всегда ошибается, выпуская игроков на замену.
      Тревожный симптом, однако... (((

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      oyabun > derrik2000 7 августа 2018, 16:59

      Очень четко ты выразил и мои мысли. Каррера: 1. Не доверяет молодым. 2. Часто ошибается с заменами.
      Ну что делать? Не идеальный тренер. Какой есть. ))

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