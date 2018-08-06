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  • Кафельников: «Еременко? «Спартак» что, лигу пенсионеров собирает?»

Кафельников: «Еременко? «Спартак» что, лигу пенсионеров собирает?»

6 августа 2018, 17:43
24

Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в негативной форме высказался о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

– Почему считаю, что Еременко – плохое приобретение? Потому что человеку 31 год. Вы сами знаете, что значит этот возраст в футболе... Извините, у меня даже нет слов, чтобы выразить свои эмоции. Почему не подписывать 20-летних игроков, зачем нам нужен футболист за тридцать? Мы что, лигу пенсионеров собираем? К тому же в «Спартаке» на этой позиции уже есть люди. Я не уверен, что он будет в такой же физической форме, как Ещенко в 34 года, но это исключительный вариант. Андрей своим желанием и стремлением доказывает, что он по праву находится в «Спартаке», команда ему небезразлична. Насчет Еременко я не уверен.

– Плюс у Романа неоднозначное прошлое…

– Меня не волнует, каждый вправе делать, то, что он хочет. Я смотрю со спортивной стороны. Зачем его покупать, зачем платить деньги человеку, который два года не играл в футбол? У нас своих, что ли нет, чисто спартаковских воспитанников, которым нужна только половина той зарплаты, которую наверняка положат Еременко. От них будет намного больше пользы. Такие ребята станут стремиться играть и приносить пользу.

– Вы не верите, что Еременко способен проявить себя потому, что у него долго отсутствовала практика?

– Не уверен в этом. Пускай его другие клубы подписывают. Тот же ЦСКА пусть возьмет его обратно, «Зенит» собирает всех подряд. Почему именно «Спартак»?!

– У него с ЦСКА была предварительная договоренность.

– Тем более ошибка. Зачем больше предлагать? Это абсолютно неправильно со стороны руководства «Спартака» давать огромную сумму за 31-летнего игрока. Я крайне удивлен. Мы что, подписываем Криштиану Роналду, который может принести клубу большую пользу продажей своих маек и отбить всю трансферную сумму?! Очень сомневаюсь, что форма Еременко сделают хорошую выручку, чтобы как-то оправдать его покупку. Или частично отобьет его зарплату. Я в этом сомневаюсь. Тут даже со стороны маркетинга этот трансфер – неверный шаг.

Еременко в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре. Приступить к тренировкам с профессиональным клубом полузащитник может с 7 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (24)
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МВС
1533566962
Уверен,что большинство будет не согласно с мнением Евгения.тем оно и справедливее.
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derrik2000
1533568431
Роман длительное тренировался вместе со Спартаком на предсезонных сборах, поэтому Каррера знает, в каком состоянии сейчас этот игрок. Думаю, что без Карреры Федун не стал бы "ставить на баланс команды" Р. Ерёменко. А то, что у Романа более-менее всё в порядке, свидетельствует высказывание "рупора ЦСКА" журналиста Максима Квятковского, который считает, что Роман "поступил некрасиво", подписав контракт после дисквалификации со Спартаком.
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oyabun
1533570345
Мне Роман как футболист очень импонировал. Смущает другое. Пока будем брать подобных легов, в составе Спартака не увидим собственных воспитанников типа Ломовицкого, Бакаева, Рассказова, Мамина и др. Будут где то в арендах тусоваться, а потом совсем уходить, как с тем же Зуевым. Это неприятно и глупо. Зачем тогда их растить, тренировать?
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OfaZavr
1533572221
вот на этот раз с Кафельниковым полностью согласен, не добавить не убавить.
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Мары
1533573224
Женя случаем ни чего не перепутал ? Ерёменко выступает тут как свободный агент, у которого заканчивается контракт.Ни кто за него каких то космических денег платить не будет.Да и не космических тоже.Наши вообще ни чем не рискуют.Это Ерёменко теперь нужно доказывать, что он нужен, а не наоборот.
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Сильвербой
1533573578
А я согласен с кафелем, мне тоже этот трансфер не нравится, но не нам решать!
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Eddyson
1533573979
До последнего буду надеяться, что это утятина. Иначе просто пздц лютый. Как можно взять и подписать коня?! У меня это в голове не укладывается и не уложится. А вью у Кафельникова получилось очень уж толерантное, не в его духе. Из-за темы кокса, видимо.
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Freyd
1533574385
Мне очень кажется что этот пенсионер заиграет в спартаке и зимой не уйдет
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Рубик Докоян
1533574487
Посмотрим с октября, благотворительность это или удачный краткосрочный контракт...
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zigbert
1533638320
Трудно сказать :"придется ли он Спартаку ко двору"?. Если это целенаправленное и обдуманное решение руководства клуба и его тренера ,то надо дождаться времени и тогда будет видно - кто оказался прав?
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