В случае победы над ПАОКом «Спартак» первый матч против «Бенфики» или «Фенербахче» проведет на выезде

Сегодня, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Возможным соперником «Спартака» станет победитель пары «Бенфика» – «Фенербахче». Если москвичи сумеют пройти ПАОК в третьем отборочном раунде, свой первый матч против португальской или турецкой команды они проведут на выезде.

Остальные пары выглядят следующим образом:

Црвена Звезда (Сербия)/Спартак (Словакия) – Зальцбург (Австрия)/Шкендия (Македония)

Карабах (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия)

Янг Бойз (Швейцария) – Астана (Казахстан)/Динамо (Хорватия)

Мальме (Швеция)/Види (Венгрия) – Селтик (Шотландия)/АЕК (Греция)

Бенфика (Португалия)/Фенербахче (Турция) – ПАОК (Греция)/Спартак (Россия)

Стандард (Бельгия)/Аякс (Голландия) – Славия (Чехия)/Динамо (Украина)

Первые матчи пройдут 21-22 августа. Ответные – 28-29 августа.