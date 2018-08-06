В случае победы над ПАОКом «Спартак» первый матч против «Бенфики» или «Фенербахче» проведет на выезде

Сегодня, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Возможным соперником «Спартака» станет победитель пары «Бенфика» – «Фенербахче». Если москвичи сумеют пройти ПАОК в третьем отборочном раунде, свой первый матч против португальской или турецкой команды они проведут на выезде.
Остальные пары выглядят следующим образом:
Црвена Звезда (Сербия)/Спартак (Словакия) – Зальцбург (Австрия)/Шкендия (Македония)
Карабах (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия)
Янг Бойз (Швейцария) – Астана (Казахстан)/Динамо (Хорватия)
Мальме (Швеция)/Види (Венгрия) – Селтик (Шотландия)/АЕК (Греция)
Бенфика (Португалия)/Фенербахче (Турция) – ПАОК (Греция)/Спартак (Россия)
Стандард (Бельгия)/Аякс (Голландия) – Славия (Чехия)/Динамо (Украина)
Первые матчи пройдут 21-22 августа. Ответные – 28-29 августа.