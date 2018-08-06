Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В случае победы над ПАОКом «Спартак» первый матч против «Бенфики» или «Фенербахче» проведет на выезде

В случае победы над ПАОКом «Спартак» первый матч против «Бенфики» или «Фенербахче» проведет на выезде

6 августа 2018, 13:38
13

Сегодня, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Возможным соперником «Спартака» станет победитель пары «Бенфика»«Фенербахче». Если москвичи сумеют пройти ПАОК в третьем отборочном раунде, свой первый матч против португальской или турецкой команды они проведут на выезде.

Остальные пары выглядят следующим образом:

Црвена Звезда (Сербия)/Спартак (Словакия) – Зальцбург (Австрия)/Шкендия (Македония)

Карабах (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия)

Янг Бойз (Швейцария) – Астана (Казахстан)/Динамо (Хорватия)

Мальме (Швеция)/Види (Венгрия) – Селтик (Шотландия)/АЕК (Греция)

Бенфика (Португалия)/Фенербахче (Турция) – ПАОК (Греция)/Спартак (Россия)

Стандард (Бельгия)/Аякс (Голландия) – Славия (Чехия)/Динамо (Украина)

Первые матчи пройдут 21-22 августа. Ответные – 28-29 августа.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Бенфика Фенербахче
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TAGANROG 161
1533552665
Тяжеловато будет Красно-Белым в случае прохода бешеных Греков попасть на столь же бешеных Турок.
Ответить
Чикомас
1533553053
А в полуфинале, на кого выйдет? А ? Может дождемся игры и потом будем обсуждать кто и на кого выйдет. А хрюшкам желаю удачи. Надеюсь пройдут..
Ответить
Леший88
1533553838
очень важная информация... почти с пометкой "молния" ))
Ответить
VIPded
1533553973
Удачи Спартаку в ЛЧ!!! Или в ЛЕ!
Ответить
Floppy
1533554010
хорошо бы до группы добраться, очки в копилку больше получим
Ответить
ЮНик
1533554088
А в финале "Спартак" будет играть в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Однозначно. Но соперник пока еще неизвестен.
Ответить
Мары
1533563653
Чё то в этом году нам везёт не по детски.То греки с президентом параноиком, то если вдруг пройдём опять засада.Либо турки либо португезы. Сплошной праздник , блин....
Ответить
OfaZavr
1533570471
главное для начала ПАОК пройти а потом уж будем думать о следующем сопернике и месте игры с ним.
Ответить
нейтральныйкакникто
1533604327
Ещё ПАОК не прошли ,а уже прикидывают что-то.... Может назовёте возможных конкурентов Спартака по 1/2 финала , и где Спартак может провести свой первый матч - дома или в гостях ???????
Ответить
zigbert
1533632472
Неплохо. Но сейчас главное пройти ПАОК.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+