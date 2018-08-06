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    В случае победы над ПАОКом «Спартак» первый матч против «Бенфики» или «Фенербахче» проведет на выезде

    Сегодня, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Возможным соперником «Спартака» станет победитель пары «Бенфика»«Фенербахче». Если москвичи сумеют пройти ПАОК в третьем отборочном раунде, свой первый матч против португальской или турецкой команды они проведут на выезде.

    Остальные пары выглядят следующим образом:

    Црвена Звезда (Сербия)/Спартак (Словакия) – Зальцбург (Австрия)/Шкендия (Македония)

    Карабах (Азербайджан)/БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия)

    Янг Бойз (Швейцария) – Астана (Казахстан)/Динамо (Хорватия)

    Мальме (Швеция)/Види (Венгрия) – Селтик (Шотландия)/АЕК (Греция)

    Бенфика (Португалия)/Фенербахче (Турция) – ПАОК (Греция)/Спартак (Россия)

    Стандард (Бельгия)/Аякс (Голландия) – Славия (Чехия)/Динамо (Украина)

    Первые матчи пройдут 21-22 августа. Ответные – 28-29 августа.

    Источник: УЕФА

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    06.08.2018 13:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 12:01

      Неплохо. Но сейчас главное пройти ПАОК.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 августа 2018, 04:12

      Ещё ПАОК не прошли ,а уже прикидывают что-то.... Может назовёте возможных конкурентов Спартака по 1/2 финала , и где Спартак может провести свой первый матч - дома или в гостях ???????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 18:47

      главное для начала ПАОК пройти а потом уж будем думать о следующем сопернике и месте игры с ним.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 августа 2018, 16:54

      Чё то в этом году нам везёт не по детски.То греки с президентом параноиком, то если вдруг пройдём опять засада.Либо турки либо португезы. Сплошной праздник , блин....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 августа 2018, 14:14

      А в финале "Спартак" будет играть в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Однозначно. Но соперник пока еще неизвестен.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17854

      ilichkadr > ЮНик 6 августа 2018, 14:56

      Соперник уже известен - БАТЭ (Беларусь).

      2
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      Рейтинг: +36

      Floppy 6 августа 2018, 14:13

      хорошо бы до группы добраться, очки в копилку больше получим

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 августа 2018, 14:12

      Удачи Спартаку в ЛЧ!!! Или в ЛЕ!

      2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 6 августа 2018, 14:10

      очень важная информация... почти с пометкой "молния" ))

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 августа 2018, 13:57

      А в полуфинале, на кого выйдет? А ? Может дождемся игры и потом будем обсуждать кто и на кого выйдет. А хрюшкам желаю удачи. Надеюсь пройдут..

      5
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 августа 2018, 13:51

      Тяжеловато будет Красно-Белым в случае прохода бешеных Греков попасть на столь же бешеных Турок.

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      Рейтинг: +1430

      Freyd > TAGANROG 161 6 августа 2018, 14:12

      А может бешеных португальцев?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > Freyd 6 августа 2018, 14:21

      Если они будут играть так как в прошлом сезоне то не так уж они и страшны.

      2
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