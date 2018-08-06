«Милан» присматривается к полузащитнику «ПСЖ» Рабьо

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо входит в трансферные планы «Милана».

Ранее сообщалось, что 23-летний француз может продолжить карьеру в «Барселоне», но каталонцы отказались от его покупки после перехода Артуро Видаля из «Баварии».

Проблема для итальянского клуба заключается в том, что ранее у них возникли проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей УЕФА.

Рабьо выступает в составе «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2019 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.