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    Кейн не забил ни одного гола в августе за карьеру в «Тоттенхэме»

    В субботу, 11 августа, в рамках первого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм».

    Август традиционно является неудачным месяцем для «Тоттенхэма». Главный бомбардир команды Гарри Кейн в этом месяце провел 13 матчей, но ни разу не забивал. Обычно он набирает ход лишь к декабрю.

    С приходом на пост главного тренера Маурисио Покеттино в 2014 году мало что изменилось. Команда при нем забивает в августе в среднем не более 1,4 гола за матч.

    Источник: Skysports

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    06.08.2018 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:29

      Кейну главное начать забивать а там не остановишь.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 августа 2018, 11:54

      Тогда вся надежда на оборону. Не можете забивать, таки защищайтесь лучше. Тем более кто по августу лидер, тот в конце сезона может вообще вылететь (Пардеборн несколько сезонов тому назад доказал).

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 10:30

      Снизить зарплату в августе. )))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 10:06

      Заболотный вообще никогда в августе не забивал и что?

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 августа 2018, 09:36

      Он и за все игры плей-оф на ЧМ только раз по воротам ударил,лучший голеодор блин

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