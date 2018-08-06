Кейн не забил ни одного гола в августе за карьеру в «Тоттенхэме»

В субботу, 11 августа, в рамках первого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм».

Август традиционно является неудачным месяцем для «Тоттенхэма». Главный бомбардир команды Гарри Кейн в этом месяце провел 13 матчей, но ни разу не забивал. Обычно он набирает ход лишь к декабрю.

С приходом на пост главного тренера Маурисио Покеттино в 2014 году мало что изменилось. Команда при нем забивает в августе в среднем не более 1,4 гола за матч.