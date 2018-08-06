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    Геркус – о возможном уходе Миранчуков: «Их решение остаться с «Локомотивом» – правильное и взвешенное»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможность братьев Миранчуков продолжить карьеру в европейских клубах.

    «Трансфер – это плод согласия двух сторон. То есть сами игроки должны почувствовать, что все, пора, что они готовы к этому шагу.

    В нашем случае у ребят такого чувства не возникает, и у нас возможен совершенно замечательный сезон с Лигой чемпионов. Думаю, их решение остаться с «Локомотивом» – правильное и взвешенное», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

    Братья Миранчуки выступают за «Локомотив» с 2013 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 07:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 08:40

      Уже о продаже за 100 млн. евро как в прошлом сезоне не заикается... Если игрок востребован и на него есть спрос, то будут предложения конкретные, а не разного рода слухи и вымыслу пишущих на всяких ресурсах.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 августа 2018, 08:35

      годик еще можно в родных стенах, а потом за Головиным

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 08:13

      Они не в ту сборную попали,немного потускнели и потеряли уверенность.Сёмин вылечит их и они опять станут привлекательными для Европы.

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      Рейтинг: +1351

      15112007 6 августа 2018, 08:02

      Ясно, что после ЧМ, где они себя не показали, хорошие европейские клубы их не возьмут. Вот и остаются Миранчуки в Локо. Нет других вариантов

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