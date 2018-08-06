Геркус – о возможном уходе Миранчуков: «Их решение остаться с «Локомотивом» – правильное и взвешенное»

Уже о продаже за 100 млн. евро как в прошлом сезоне не заикается... Если игрок востребован и на него есть спрос, то будут предложения конкретные, а не разного рода слухи и вымыслу пишущих на всяких ресурсах.
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможность братьев Миранчуков продолжить карьеру в европейских клубах.
«Трансфер – это плод согласия двух сторон. То есть сами игроки должны почувствовать, что все, пора, что они готовы к этому шагу.
В нашем случае у ребят такого чувства не возникает, и у нас возможен совершенно замечательный сезон с Лигой чемпионов. Думаю, их решение остаться с «Локомотивом» – правильное и взвешенное», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».
Братья Миранчуки выступают за «Локомотив» с 2013 года.