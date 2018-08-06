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  • Журналист Квятковский: «У Еременко была договоренность с ЦСКА. Он поступил не очень красиво и нарушил ее»

Журналист Квятковский: «У Еременко была договоренность с ЦСКА. Он поступил не очень красиво и нарушил ее»

6 августа 2018, 01:26
35

Журналист Максим Квятковский в контексте трансфера Романа Еременко в «Спартак» рассказал об отношениях игрока с ЦСКА. Финн должен был вернуться в армейский клуб, как заявляет автор.

«Решение игрока перейти в «Спартак» после истечения срока дисквалификации, мягко говоря, очень удивило. Точно знаю, что существовала 100-процентная договоренность: Роман вернется в ЦСКА.

Знаю и о том, что армейский клуб поддержал футболиста после его ошибки. В частности, не стал применять к нему штрафные санкции, которые прописываются в таких случаях при заключении контракта, оказывал и другую помощь.

Не очень понятно, чем руководствовались Еременко и его агент, принимая такое решение. Факт, что поступили они очень некрасиво», – считает Квятковский.

Контракт хавбека с красно-белыми будет действовать до конца сезона.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (35)
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woyser
1533510225
Змеёнышь)
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арейская
1533510786
Это не просто не красиво, это чистой воды предательство
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TUMS
1533512427
Да нужен ли этот нар-ша ЦСКА. Пусть Спартак с ним мучается.
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84aivengo
1533524787
болельщики устроят ему контрастный душ...
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Рубик Докоян
1533530821
Ещё вопрос, стоит ли жалеть ЦСКА, что Ерёменко не вернулся в клуб ?... 2 года без игровой практики, с такой неприглядной историей, игрок больше может создать проблем "Спартаку" и не только в имиджевом плане. Поэтому и подписали только до конца сезона. Посмотрим когда он появится на поле, кто выиграл, а кто проиграл от этой затеи.
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OfaZavr
1533541191
ну вот и еще одна причина чтобы не подписывать этого игрока, теперь гнев и травля со стороны армейцев ему обеспечены, да и нам не требуются игроки в полузащиту, зачем решили его брать непонятно.
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spartach n1
1533545104
Значит условия в конюшне не алё,выдумывают на ходу,как будто он их кровный воспитанник.
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Stavropolets
1533545758
Да уж, некрасиво поступил
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bset
1533557382
Как говорится, для наркоманов даже семья не существует. Всех готовы предать ради новой дозы. Думаю, его и болельщиков ЦСКА, и от болельщиков Спартака ждет "теплый" прием.
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zigbert
1533627759
Случай неординарный и время покажет кто был неправ.
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