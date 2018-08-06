Журналист Квятковский: «У Еременко была договоренность с ЦСКА. Он поступил не очень красиво и нарушил ее»

Журналист Максим Квятковский в контексте трансфера Романа Еременко в «Спартак» рассказал об отношениях игрока с ЦСКА. Финн должен был вернуться в армейский клуб, как заявляет автор.

«Решение игрока перейти в «Спартак» после истечения срока дисквалификации, мягко говоря, очень удивило. Точно знаю, что существовала 100-процентная договоренность: Роман вернется в ЦСКА.

Знаю и о том, что армейский клуб поддержал футболиста после его ошибки. В частности, не стал применять к нему штрафные санкции, которые прописываются в таких случаях при заключении контракта, оказывал и другую помощь.

Не очень понятно, чем руководствовались Еременко и его агент, принимая такое решение. Факт, что поступили они очень некрасиво», – считает Квятковский.

Контракт хавбека с красно-белыми будет действовать до конца сезона.