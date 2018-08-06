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    Журналист Квятковский: «У Еременко была договоренность с ЦСКА. Он поступил не очень красиво и нарушил ее»

    Журналист Максим Квятковский в контексте трансфера Романа Еременко в «Спартак» рассказал об отношениях игрока с ЦСКА. Финн должен был вернуться в армейский клуб, как заявляет автор.

    «Решение игрока перейти в «Спартак» после истечения срока дисквалификации, мягко говоря, очень удивило. Точно знаю, что существовала 100-процентная договоренность: Роман вернется в ЦСКА.

    Знаю и о том, что армейский клуб поддержал футболиста после его ошибки. В частности, не стал применять к нему штрафные санкции, которые прописываются в таких случаях при заключении контракта, оказывал и другую помощь.

    Не очень понятно, чем руководствовались Еременко и его агент, принимая такое решение. Факт, что поступили они очень некрасиво», – считает Квятковский.

    Контракт хавбека с красно-белыми будет действовать до конца сезона.

    Источник: Бобсоккер

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    06.08.2018 01:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 10:42

      Случай неординарный и время покажет кто был неправ.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Nick999 6 августа 2018, 22:00

      А Ерёменко ещё в интервью говорил, что финны люди честные, скромные. не такие как русские, а сам то что? Ведь финном себя считает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2018, 15:09

      Как говорится, для наркоманов даже семья не существует. Всех готовы предать ради новой дозы. Думаю, его и болельщиков ЦСКА, и от болельщиков Спартака ждет "теплый" прием.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 августа 2018, 12:47

      Можно сказать так,ЦСКА наоборот видимо только от этого приобрел...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2018, 12:19

      Был у нас один такой предатель. Хондой зовут. Говорят, в топ-клубах теперь играет. Как бы Еременко не ждало повторение такой увлекательной карьеры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 августа 2018, 11:55

      Да уж, некрасиво поступил

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 августа 2018, 11:45

      Значит условия в конюшне не алё,выдумывают на ходу,как будто он их кровный воспитанник.

      -2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 6 августа 2018, 11:10

      Ага теперь он для нас проститутка

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:39

      ну вот и еще одна причина чтобы не подписывать этого игрока, теперь гнев и травля со стороны армейцев ему обеспечены, да и нам не требуются игроки в полузащиту, зачем решили его брать непонятно.

      7
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      ...
      Рейтинг: +452

      denzillo > OfaZavr 6 августа 2018, 14:32

      Поддерживаю всецело! На....х нам этот наркоман конявский-лавку полировать?! Непонятный ход....разочарован

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 августа 2018, 10:00

      Да пусть забирают. Не нужен нам такой. И без практики столько и возраст...Да и репутация..Удачи в новом клубе не пожелаю...а так...лети голубь..

      -1
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