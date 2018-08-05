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    Дортмундская «Боруссия» согласовала трансфер Витселя, зарплата игрока составит 10 миллионов

    Трансфер полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя в дортмундскую «Боруссию» вскоре должен быть завершен. Клубы согласовали переход футболиста.

    Контракт бельгийца с немцами будет действовать четыре года, а зарплата составит 10 миллионов евро в год.

    Немецкий клуб заплатит за хавбека 20 миллионов. Витсель присоединится к команде в понедельник, 6 августа.

    Источник: Bild

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    05.08.2018 21:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 8 августа 2018, 11:22

      Капец, Роналду зарабатывает 30 забивая при этом полсотни голов за сезон...за что такая зарплата Витселю, который год при этом на китайском курорте просидел))

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 6 августа 2018, 01:33

      Лишь бы это не ударило по самолюбию игроков Боруссии, потому что есть игроки и посильнее, но с меньшими зарплатами.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 5 августа 2018, 23:14

      Чет дофига

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 5 августа 2018, 22:20

      ни .уя себе!!!

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 5 августа 2018, 22:16

      успехов в бундеслиге!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 22:02

      Удачный контракт для Витселя, если всё так будет и по "личке" и по долгосрочности.

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