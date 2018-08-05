Дортмундская «Боруссия» согласовала трансфер Витселя, зарплата игрока составит 10 миллионов

Капец, Роналду зарабатывает 30 забивая при этом полсотни голов за сезон...за что такая зарплата Витселю, который год при этом на китайском курорте просидел))
Трансфер полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя в дортмундскую «Боруссию» вскоре должен быть завершен. Клубы согласовали переход футболиста.
Контракт бельгийца с немцами будет действовать четыре года, а зарплата составит 10 миллионов евро в год.
Немецкий клуб заплатит за хавбека 20 миллионов. Витсель присоединится к команде в понедельник, 6 августа.