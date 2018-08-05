Дортмундская «Боруссия» согласовала трансфер Витселя, зарплата игрока составит 10 миллионов

Трансфер полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя в дортмундскую «Боруссию» вскоре должен быть завершен. Клубы согласовали переход футболиста.

Контракт бельгийца с немцами будет действовать четыре года, а зарплата составит 10 миллионов евро в год.

Немецкий клуб заплатит за хавбека 20 миллионов. Витсель присоединится к команде в понедельник, 6 августа.