Фанаты «Спартака» выступили против перехода Романа Еременко в клуб

Болельщики «Спартака» на сайте supportersnews.ru выпустили заявление в протест потенциального трансфера в команду полузащитника Романа Еременко. По мнению фанатов, финн негативно повлияет на атмосферу в команде.

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива.

Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», – полагают фанаты.

Ранее «Бомбардир» писал, что контракт уже подписан.