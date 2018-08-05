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  • Фанаты «Спартака» выступили против перехода Романа Еременко в клуб

Фанаты «Спартака» выступили против перехода Романа Еременко в клуб

5 августа 2018, 20:10
23

Болельщики «Спартака» на сайте supportersnews.ru выпустили заявление в протест потенциального трансфера в команду полузащитника Романа Еременко. По мнению фанатов, финн негативно повлияет на атмосферу в команде.

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива.

Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», – полагают фанаты.

Ранее «Бомбардир» писал, что контракт уже подписан.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ufos73
1533490005
Нах он вообще нужен? Старпер без игровой практики, да еще и бывший конь!
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alex1951
1533490103
Наверно не все так просто.Врядли Каррера стал бы поступать так безмозгло. Все таки наша пресса - это в большей степени производитель непроверенных,негативных сенсаций ,чтобы будоражить народ. .....Посуди сами ,как это - наркомана и в команду -лидер? Верь только глазам своим!
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порт
1533490660
Зато в клубе будет свой дилер.
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RedWhiteFans2
1533491782
Наркоманов нам не надо.
Ответить
Добрый Бобер
1533491988
Не, ну правда, что будут думать о клубе, в котором играет доказанный кокаинщик?
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Мары
1533492494
Массимо просто так парня брать не стал бы.Значит были на это причины и парня в деле Каррера видел.Пока хочу посмотреть как будут развиваться события дальше.
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Вомбат
1533492797
Уверен, что Роман Еременко сейчас не в тех кондициях, чтобы попасть в основу Спартака. Наверняка его берут не в Спартак, а в Спартак-2, где уже играет его младший брат. Его старший брат Алексей, не замеченных ни в каком кокаине карьеру закончил в 33 года, а сам он скорее всего закончит раньше. За этот последний год он и форму для игры в основе Спартака набрать не успеет. Думаю, что копья ломать не о чем. Кстати, я не понимаю, почему его тут клеймят гнидой. Партнеры по всем командам от Рубина до сборной Финляндии отзывались о Романе исключительно хорошо - компанейский, не завистливый, доброжелательный. Ну да, он заедал водку кокаином, чтобы быть в тонусе на утренней тренировке после оргии в ночном клубе. Так это не потому что он гнида, а потому что него, как у многих профессиональных футболистов умственное и нравственное развитие остановилось в 16 лет, когда он впервые попал в профессиональную футбольную команду. Разве много футболистов отличаются тонким умом и высокой моралью? Нет, такие как Семак - редкие исключения.
Ответить
Сильвербой
1533493059
Игрок-то не плохой, ..... был, только вот два года без практики да и не молод уже! Навязали Массимо этого парня, но я думаю толку не будет от него!
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niko5
1533493071
Я не думаю,что все фанаты Спартака так думают!!Большинства Каррере доверяют!!Спартак еще слова не сказал,а журналюги как обычно раздувают фейк!!!
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Жёлто-синий
1533493454
У вас итак игры нету
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