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    Фанаты «Спартака» выступили против перехода Романа Еременко в клуб

    Болельщики «Спартака» на сайте supportersnews.ru выпустили заявление в протест потенциального трансфера в команду полузащитника Романа Еременко. По мнению фанатов, финн негативно повлияет на атмосферу в команде.

    «Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива.

    Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», – полагают фанаты.

    Ранее «Бомбардир» писал, что контракт уже подписан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 20:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:03

      согласен, по многим причинам плох этот переход именно в Спартак. надеюсь все же этого не произойдет.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 августа 2018, 00:02

      Их послушают?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 августа 2018, 23:43

      нуну

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 августа 2018, 21:50

      Ну и чё волну гнать. Одним наркоман больше или меньше. Пусть зацепится за Столицу.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 августа 2018, 21:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У вас итак игры нету

      -5
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      Рейтинг: +709

      monser08 5 августа 2018, 21:20

      Если заиграет, все всё забудут очень быстро.

      3
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      Рейтинг: +223

      niko5 5 августа 2018, 21:17

      Я не думаю,что все фанаты Спартака так думают!!Большинства Каррере доверяют!!Спартак еще слова не сказал,а журналюги как обычно раздувают фейк!!!

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2018, 21:17

      Игрок-то не плохой, ..... был, только вот два года без практики да и не молод уже! Навязали Массимо этого парня, но я думаю толку не будет от него!

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 5 августа 2018, 21:13

      Уверен, что Роман Еременко сейчас не в тех кондициях, чтобы попасть в основу Спартака. Наверняка его берут не в Спартак, а в Спартак-2, где уже играет его младший брат. Его старший брат Алексей, не замеченных ни в каком кокаине карьеру закончил в 33 года, а сам он скорее всего закончит раньше. За этот последний год он и форму для игры в основе Спартака набрать не успеет. Думаю, что копья ломать не о чем. Кстати, я не понимаю, почему его тут клеймят гнидой. Партнеры по всем командам от Рубина до сборной Финляндии отзывались о Романе исключительно хорошо - компанейский, не завистливый, доброжелательный. Ну да, он заедал водку кокаином, чтобы быть в тонусе на утренней тренировке после оргии в ночном клубе. Так это не потому что он гнида, а потому что него, как у многих профессиональных футболистов умственное и нравственное развитие остановилось в 16 лет, когда он впервые попал в профессиональную футбольную команду. Разве много футболистов отличаются тонким умом и высокой моралью? Нет, такие как Семак - редкие исключения.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 21:08

      Массимо просто так парня брать не стал бы.Значит были на это причины и парня в деле Каррера видел.Пока хочу посмотреть как будут развиваться события дальше.

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