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    Джорджевич сможет сыграть против «Зенита», если «Арсенал» заплатит 500 тысяч

    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич может сыграть против «Зенита» в матче второго круга РПЛ (2 декабря).

    Права на игрока принадлежат санкт-петербуржцам. «Арсенал» должен будет заплатить 500 тысяч евро за участие Джорджевича в матче.

    Вчера, 4 августа, «Зенит» обыграл «Арсенал» в матче 2-го тура РПЛ (1:0). Вечером того же дня Джорджевич на правах аренды перешел в тульский клуб.

    Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» Джорджевича

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 16:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4027

      raritet 5 августа 2018, 23:18

      Уже подобрал небольшую команду , состоящую из игроков Зенита, играющих в аренде. Получается , что это очень выгодно: даже если не выиграешь, то денег заработаешь.

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 5 августа 2018, 19:53

      Пусть играет

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