Джорджевич сможет сыграть против «Зенита», если «Арсенал» заплатит 500 тысяч

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич может сыграть против «Зенита» в матче второго круга РПЛ (2 декабря).

Права на игрока принадлежат санкт-петербуржцам. «Арсенал» должен будет заплатить 500 тысяч евро за участие Джорджевича в матче.

Вчера, 4 августа, «Зенит» обыграл «Арсенал» в матче 2-го тура РПЛ (1:0). Вечером того же дня Джорджевич на правах аренды перешел в тульский клуб.

Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» Джорджевича